Школьник заснял на видео "крепостной суп" без кусочков мяса и овощей

В одной из школ Приморского района детей кормили почти пустым супом. Ролик с "Крестьянским супом с говядиной", который налили на обед ученику школы №44, выложила в сеть его мама.

Комментируя запечатленный сыном бульон, женщина возмутилась, что назвать этот суп можно только "крепостным без говядины". Она предположила, что экономят не только на мясе в супе, но и на разбавленных соках и недоложенных порциях.

В группе «Объединение школьных матерей СПб» маму поддержали другие родители, обратив внимание, что властям нет дела до проблемы школьного питания.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", проблему еды в учебных заведениях обсуждают с начала учебного года. В октябре в одной из школ заподозрили массовое отравление. Одной из неблагонадежных фирм-поставщиков школьного питания стала "Флоридан".

Последний крупный скандал с отравлением произошел в школе Кронштадта. Более ста детей там заболели норовирусным гастроэнтеритом. Подозревают, что виной тому стало питание в школе.