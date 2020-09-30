Петербургские родители пожаловались на школьное питание

В редакцию "Санкт-Петербург.ру" обратились родители 11-й гимназии Василеостровского района Петербурга. Поступили жалобы на питание в школьной столовой.

Редакция решила проверить информацию и обнаружила в социальной сети «ВКонтакте» пост с фотографиями, подтверждающий их слова.

Так, мамы рассказали, что детям дают разбавленный чай и несвежие на вид яблоки. Бутерброды кладут прямо в кашу. Кроме того, родители обращают внимание на, по их мнению, антисанитарные условия в столовой: работники трудятся без перчаток, масок и спецодежды. Фотографии сделал один из учеников.

Родители отмечают, что не хотят, чтобы у детей были проблемы со здоровьем из-за ненадлежащего питания. По словам родителей, видя такие неаппетитные блюда, школьники предпочитают перекусывать шоколадками и чипсами.

Поставками продуктов в школу занимается компания «Флоридан».

Ранее в сервисе "Яндекс.Районы" жительница Петербурга опубликовала снимки с разгрузкой продуктов питания для Гимназии №11 в Василеостровском районе, которую проводила фирма "Флориан". Женщина возмутилась, что продукты, которые перевозятся в грязных фургонах или на непонятных легковых автомобилях, сваливают на землю, а курьеры не используют масок.

А в середине сентября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал недействительными торги и контракты, которые "Флориан" заключила со школами №2 и №4, а также детским садом №38 Василеостровского района.

Редакция "Санкт-Петербург.ру" направила запрос о ненадлежащем школьном питании на электронную почту компании "Флоридан", адрес которой обнаружила на стороннем сайте. На официальном сайте фирмы соответствующие данные не указаны.