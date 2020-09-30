  • 30 Сентябрь 2020
USD 01.10.2020 78.7847 -0.8998
USD ММВБ 14:26 78.2456  
EUR 01.10.2020 92.4302 -0.5935
EUR ММВБ 14:26 91.6420  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургские родители пожаловались на школьное питание

Автор:


© Фото: ВКонтакте

Темы дня

Родители школьников, учащихся в 11-й гимназии, недовольны горячим питанием.

В редакцию "Санкт-Петербург.ру" обратились родители 11-й гимназии Василеостровского района Петербурга. Поступили жалобы на питание в школьной столовой.

Редакция решила проверить информацию и обнаружила в социальной сети «ВКонтакте» пост с фотографиями, подтверждающий их слова.

Так, мамы рассказали, что детям дают разбавленный чай и несвежие на вид яблоки. Бутерброды кладут прямо в кашу. Кроме того, родители обращают внимание на, по их мнению, антисанитарные условия в столовой: работники трудятся без перчаток, масок и спецодежды. Фотографии сделал один из учеников.

Родители отмечают, что не хотят, чтобы у детей были проблемы со здоровьем из-за ненадлежащего питания. По словам родителей, видя такие неаппетитные блюда, школьники предпочитают перекусывать шоколадками и чипсами.

Поставками продуктов в школу занимается компания «Флоридан».

Ранее в сервисе "Яндекс.Районы" жительница Петербурга опубликовала снимки с разгрузкой продуктов питания для Гимназии №11 в Василеостровском районе, которую проводила фирма "Флориан". Женщина возмутилась, что продукты, которые перевозятся в грязных фургонах или на непонятных легковых автомобилях, сваливают на землю, а курьеры не используют масок.

А в середине сентября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал недействительными торги и контракты, которые "Флориан" заключила со школами №2 и №4, а также детским садом №38 Василеостровского района.

Редакция "Санкт-Петербург.ру" направила запрос о ненадлежащем школьном питании на электронную почту компании "Флоридан", адрес которой обнаружила на стороннем сайте. На официальном сайте фирмы соответствующие данные не указаны.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.09.20
    В чем польза тибетских сборов?
    17.08.20
    В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения
    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?
    24.07.20
    Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?
    23.07.20
    «Золотой мяч» отменён впервые в истории
    22.07.20
    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram