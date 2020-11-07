Систему питания в школах Петербурга ждут проверки

На проблему школьного питания в городе контролирующие органы обратили внимание после статьи «Крупнейшие пищевые комбинаты Петербурга навязывают городу сомнительное соцпитание за лучшие цены».

Из-за недоработок в тендерной системе и Федеральном законе №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» недобросовестные поставщики вступают в картельные сговоры с целью поддержания максимальных цен на контракты. При этом тендеры выигрывают компании, у которых просто не хватает ресурсов для обеспечения заключённых контрактов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в период с 2018 по 2020 года выявила в Петербурге пять картельных сговоров в сфере социального питания. Если в 2017 году сумма назначенных картелям штрафов составила только 1,2 миллиона рублей, то за 2019 год этот показатель превысил 60 миллионов рублей.

Вероятный новый семейный картель

Высока вероятность, что 2020 год установит новый антирекорд. По имеющейся информации внепланово планируется провести проверку 18 учебных заведений в девяти районах Петербурга – по две школы в каждом. При этом проверяться будут школы вполне конкретных поставщиков.

Так, в Выборгском районе планируется проверка в школах №60 и №103, тендеры на обслуживание которых выиграло ООО «Серна». В публикациях СМИ это ООО еще не фигурировала, но есть основания полагать, что внимание контролирующих органов привлёк возможный картельный сговор. Дело в том, что владелицей «Серны» является Наталия Сорокина, она же владеет «Комбинатом школьно-социального питания».





Оба предприятия специализируются на заключении госконтрактов с школами, детскими садами и больницами Выборгского и Калининского районов. У них почти полностью совпадают адреса регистрации и пересекаются номера контактных телефонов.

В 2018 году ФАС выявило картельный сговор компаний «Евроспецсервис», «ЕСС», «ТД «Северо-Запад» и «СТК». Все четыре компании принадлежат Владимиру Степанову и его однофамильцу Игорю Степанову, зарегистрированы по схожему адресу и имеют одинаковые контактные номера телефонов. Как удалось установить ФАС, компании имитировали конкурентную борьбу с целью поддержания максимальных цен на контракты. Вероятно, контролирующие органы полагают, что «Серна» и «КШСП» могли действовать аналогично.

В Московском районе проверка планируется в школах №358 и №370, их обслуживает «Столовая №14». Предприятие специализируется на обслуживании школ и других бюджетных учреждений Московского района, где уже были прецеденты с картельными сговорами. Например, именно тут заключали контракты компании упомянутых Владимира и Игоря Степановых. Кроме того, район оказался одним из пяти, где к началу учебного года так и не были проведены тендеры на организацию питания – по решению ФАС конкурс был отложен на неопределённый срок.

Что интересно, менее чем за месяц до начала учебного года школа №358 расторгла по обоюдному согласию контракт с «Столовой №14» на поставку питания. Настоящая причина расторжения договора не известна, и, вероятно, будет выявлена в рамках планируемых проверок.

«Флоридан» один на один с проверками

В Приморском районе внеплановая проверка планируется в школах №106 и №683. По факту это означает, что будет проведена проверка системы школьного питания всего района, так как район почти полностью обслуживается «Фирмой Флоридан» - одним из старейших и совсем не публичным поставщиком соцпитания города – попытки редакции связаться с ними ранее не увенчались успехом.

В августе ФАС вынес решение о наличии картельного сговора между «Фирмой Флоридан», «Артис – детское питание», «База Мария» и «Лимак-Нева». При участии в тендерах компании, по предварительному сговору, поддерживали максимальные цены на контракты со школами Выборгского и Приморского районов. Действуя по этой схеме, они заключили договора с государством на 1,4 миллиарда рублей. Не смотря на суммы контрактов, родители жалуются на некачественное питание от «Фирмы Флоридан».

Исходя из данных информационно-аналитических систем, «Фирмой Флоридан» предположительно управляет Екатерина Чернышова, хотя официально фигурирует другое лицо - Татьяна Таврова. Интересно, что в информационно аналитических системах Чернышова выдается как владелица компании «Комплексные поставки» (ранее «СПб Спец Строй»), которая также занимается поставками школьного питания. В своё время в СМИ фигурировала инфомрация об участии этой компании в картельном сговоре, а также была информация, что в штате организации нет ни одного повара.

В 2018 году экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Нэлли Вавилина заявила, что Чернышова может являться дочерью Наталии Петровой, до 2019 года возглавлявшей Управление социального питания Петербурга. Свою должность женщина без объяснения причин покинула в 2019 году, как раз, когда ФАС начал массово раскрывать картельные сговоры в Петербурге.

Если Наталия Петрова ранее могла помогать предполагаемой дочери избегать проверок, то сейчас «Фирме Флоридан» будет значительно сложнее оказаться в стороне от планируемых проверок.

Примечательно, что в Кировском районе планируется проверить школы №501 и №654, обслуживаемые «Артис – детское питание». Тем самым предприятием, которое фигурировало в картельном сговоре с «Фирмой Флоридан». Исходя из планируемых проверок, контролирующие органы могут быть на пути раскрытиях новых фактов картельных сговоров и вскрытия всей «сети» фирм, участников картелей.

Главному «хищнику» Фрунзенского района удалось избежать проверки

Интересен тот факт, что во Фрунзенском районе планируется проверить школы №305 и №492, обсуживающиеся «ТД А.П. Иванов» - крупнейшим комбинатом района, контролирующим большую часть рынка. В картельных сговорах ранее он замечен не был и привлечь внимание контролирующих органов мог в связи с тем фактом, что Фрунзенский район, как и Московский, не сумел провести тендеры на поставку питания до сентября.

При этом проверки удалось избежать «Торгово-закупочной базе «Петроградская», которая фигурировала в материалах Агентства Бизнес Новостей. В 2017 году контроль над комбинатом перешёл Евгению Лобанову и предприятие, уже готовившееся к банкротству, внезапно стало крупнейшим игроком рынка с оборотом более 2 миллиардов рублей.

Невероятный успех «Петроградской» совпал с приходом в 2017 году на пост главы администрации района Константина Серова – количество контрактов возросло с нескольких десятков почти до тысячи.

Как сообщали СМИ, это скорее всего не случайное совпадение - «Вероятно, что «ТЗБ» и другие предприятия не смогли бы столь успешно действовать без покровительства со стороны чиновников районного и городского уровней. Как сообщил источник издания, за помощь с получением контрактов мог отвечать некий человек, который работал под руководством Константина Серова (в настоящее время Константин Серов является главной Фрунзенского района).»

Госкомбинаты исключением не станут

Показательно, что в Красногвардейском, Пушкинском и Невском районах планируется провести проверки пройдут в школах, обсуживающихся городскими комбинатами – «КСП «Охта», «КСП «Красносельский» и «КСП «Волна». Ранее в картельных сговорах они замечены не были. Вероятно, таким образом контролирующие органы хотят охватить разный спектр компаний на рынке социального питания, так как ранее в СМИ появлялись статьи, в которых правительство Петербурга упрекали в желании вернуть соцпитание госкомбинатам.

В то же время, в 2018 году ФАС установила, что государственный комбинат «Василеостровский» действовал в сговоре с всё той же «Фирмой Флоридан». Таким образом, в ходе проверки могут быть выявлены новые картели с участием госорганизаций, действующих в интересах частного бизнеса.

Мы продолжим следить за ситуацией и надеемся, что в скором времени воспитанники детских садов и школ начнут получать питание, соответствующее средствам, выделяемых из городского бюджета.