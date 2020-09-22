В больнице после отравления хлором в бассейне остается один ребенок

Врачи выписали четверых детей, которые отравились хлором в фитнес-клубе, из Детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова. На лечении остается один ребенок, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Напомним, инцидент произошел 18 сентября. Вечером в бассейне Fitness House на Ярослава Гашека, 17 произошёл выброс хлора. Пятеро детей, которые находились в помещении в этот момент, были госпитализированы, двое оказались в реанимации.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Клуб закрыли на время проверки.