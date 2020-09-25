Все отравившиеся в бассейне дети выписаны из петербургской больницы

В пятницу стало известно о том, что из детской клинической больницы №5 им. Филатова выписали последнего ребенка. Ранее сюда поступили дети, отравившиеся в бассейне фитнес-центра хлором. Об этом сообщается в Комитете по здравоохранению. Ранее, 22 сентября, 4 пациента были также выписаны, оправившись от отравления.

Напомним, что в результате инцидента отравилось 8 детей, а СК возбудил уголовное дело и закрыл бассейн в сети “Фитнес Хаус” на улице Ярослава Гашека. В результате проверки здания было обнаружено множество нарушений. Например, замусоренность помещения для бассейна и изношенность технологического оборудования.