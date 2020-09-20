Состояние двоих детей, отравившихся в бассейне хлором, улучшилось

Уже двоих детей, отравившихся 18 сентября парами хлора в бассейне спортивного клуба Fitness House на улице Ярослава Гашека, перевели из реанимации в обычную палату.
Состояние первого ребенка улучшилось 19 сентября. Об улучшении состоянии второго ребенка рассказал комитет по здравоохранению Санкт=-Петербурга.
Ранее, 18 сентября, появилась информация об отравлении детей в бассейне фитнес-клуба хлором. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.
Одной из причин ЧМ называют некорректную работу автоматики, отвечающей за хлорирование воды бассейна.