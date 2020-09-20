Состояние двоих детей, отравившихся в бассейне хлором, улучшилось

Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

Полиция ищет водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии

Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

Такси против каршеринга: два автомобиля столкнулись на Гражданском проспекте

Одной из причин ЧМ называют некорректную работу автоматики, отвечающей за хлорирование воды бассейна.

Ранее, 18 сентября, появилась информация об отравлении детей в бассейне фитнес-клуба хлором. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Уже двоих детей, отравившихся 18 сентября парами хлора в бассейне спортивного клуба Fitness House на улице Ярослава Гашека, перевели из реанимации в обычную палату.

Их перевели из реанимационного отделения в общую палату.

Все новости Происшествия

Лучшее в Петербурге «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый. читать далее → «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать. читать далее → Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад. читать далее →

Как это сделано написать письмо Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой. все письма → прочитать письмо →