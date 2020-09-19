Дети отравились парами хлора в петербургском бассейне

В зале фитнес-клуба Fitness House на Ярослава Гашека, 17 в пятницу вечером произошёл выброс хлора. Информацию об этом подтвердили 78.ru источники в правоохранительных органах.

Примерно десять детей эвакуировали. Пятеро из них были госпитализированы. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, двоих пострадавших перевели в реанимацию, трое детей находятся в стационаре, ещё трое детей от госпитализации отказались.

В пресс-службе комздрава подтвердили информацию о том, что два ребёнка 7-8 и 15 лет находятся под наблюдением врача в реанимации. Прогноз врачи дают благополучный, но отмечают, что любые случаи острого ингаляционного отравления требуют медицинского наблюдения. Как только врачи поймут, что их состояние не вызывает опасений, детей выпишут.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что персонал смешал реагенты в неверной пропорции.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиями безопасности, сообщили в СК РФ.

Мать одной из находившихся в бассейне девочек рассказала 5-tv.ru, как разворачивались события. Женщина сообщила, что тренеры сразу после появления запаха хлора вывели детей из чаши бассейна. В раздевалке ребят "просто бросили", не оказав помощи. Дети ждали в раздевалке своих родителей около получаса.