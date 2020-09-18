Капибару в зоопарке Петербурга спасли от огня

В ночь на пятницу произошёл пожар в Ленинградском зоопарке. Как сообщает пресс-служба МЧС по городу, сигнал о возгорании поступил после полуночи.

Пламя охватило деревянный вольер на улице Александровский парк.

Пожар тушили 1,5 ч два десятка пожарных и пять машин.

Сейчас зоопарк работает в штатном режиме.



Как рассказали в Комитете по культуре Петербурга, в домике на территории вольера для летнего содержания животных в момент пожара укрывалась от дождя капибара. Сработала пожарная сигнализация. Директор зоопарка пришла к вольеру и спасла животное.

К счастью, никто не пострадал.

В числе возможных причин пожара называют шквальный ветер, оборвавший среди ночи кабель подсветки в домике-укрытии.