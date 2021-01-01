Петербуржцам стоит опасаться штрафов в новогодние каникулы

В Санкт-Петербурге все каникулы будут действовать антикоронавирусные ограничения, а за нарушение правил горожанам грозят штрафы.

Как пишет АБН, основные меры действуют до 15 января. Полный запрет на работу общепита - до 3 января. С 4 до 10 января посещать кафе можно будет до 19 часов включительно. При этом проведение любых мероприятих и развлекательных программ строго запрещено в любое время. Нельзя работать фуд-кортам и кальянным. За нарушение этих правил владельцам грозят штрафы до 300 тыс. руб., а посетителям - до 30 тыс. руб.

В городе не работают аквапарки, океанариумы, Зоопарк (до 10 января). До 7 января - театры, музеи, выставки и концерты. Многие мероприятия перенесены в онайн.

Любое массовое мероприятие (на улице или в помещении) необходимо предварительно согласовать с властями, если число гостей больше 50. За организацию вечеринок, корпоративов и др. физлицам грозит штраф в 30 тыс. руб., юрлицам - от 100 до 300 тыс. руб.

До 10 января запрещена перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

За отсутствие маски и перчаток положен штраф в, повторное нарушение стоит дороже -Для должностных лиц -

Есть также ограничения, не связанные с пандемией коронавируса. Например, нельзя пускать фейерверки с 23 до 7 часов утра. За нарушение правила можно отдать 1-2 тыс. руб. Если запущенная петарда устроила пожар, штраф составит 5 тыс. руб.

За публичное распитие спиртных напитков - штраф до