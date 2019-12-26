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Арест Достоевского, автовокзал и террариум: гауптвахта на Сенной

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© Фото: Instagram / @tiannit

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Гауптвахта – здание для размещения караула, а также для содержания арестованных военнослужащих. Из тех, что возвели в начале XIX века в России, сохранилась только постройка на углу Садовой и Сенной площади.

Впервые гауптвахта в центре Сенной площади появилась в конце XVIII века при Павле I. Деревянное здание возвели в 1798 году.

Спустя два десятилетия было решено переделать его в камне. Военный губернатор Сергей Вязмитинов направил императору Александру I два проекта. Один из них утвердили спустя месяц.

Строить новое здание начали в 1819 году. Автором проекта был архитектор Луиджи Руска, но к тому времени он перестал жить в Петербурге. Поэтому руководителем проекта выбрали Викентия Беретти.

Предполагалось, что гауптвахта будет открыта в том же году. Работы по различным причинам продлились дольше. Одним из факторов стала долгая доставка стройматериалов.

Фото: komstroy.spb.ru
 

Здание открыли в середине 1820 года. Позади него возвели несколько дополнительных пристроек, которые были скрыты забором.

Спустя два века гауптвахта на Сенной площади остаётся единственной в своём роде. Другие аналогичные объекты, появившиеся в Российской империи в начале XIX века, не сохранились.

В 1870-х годах гауптвахта стала местом, куда после ареста отправили писателя Фёдора Достоевского. Автор романов «Преступление и наказание» и «Идиот» в то время работал редактором журнала «Гражданин». В марте 1974 года его арестовали на несколько суток «за нарушение порядка публикаций».

В качестве караульного дома гауптвахта перестала функционировать к концу 1880-х годов. Её приспособили под санитарную станцию, чтобы контролировать качество продуктов, которые попадают на Сенной рынок. При этом товары проверяли ещё с 1819 года, когда у гауптвахты была возведена каменная важня для взвешивания.

1906 год. Фото: citywalls.ru
 

«Городской Думе принадлежит неплохая постройка – бывшая Гауптвахта на Сенной площади. Здание не первоклассное, но приятное по стилю. В то время как церковь, стоящая по другую сторону улицы, убрала тамбур, портивший фасад, лаборатория обезобразила свой фасад колоссальной и совершенно ненужной вывеской, закрывшей фасад с метопами триглифами», – писал в 1910 году историк и краевед Владимир Курбатов.

Санитарная лаборатория просуществовала несколько десятилетий. Незадолго до Первой мировой войны в здании открылся парфюмерно-аптекарский магазин. Им владела французская компания «Дом Фрер».

Через два года после Октябрьской революции бывшую гауптвахту снова приспособили для учёных. Там открыли лабораторию Санитарного отдела Комиссариата здравоохранения, а спустя некоторое время в здании недолго проработал магазин.

Во второй половине 1950-х годов историческую постройку переделали под автовокзал. Он обслуживал междугородние отправления. Закрыли его лишь в 1987 году спустя 30 лет работы, когда на набережной Обводного канала построили новый вокзал, который существует до сих пор.

Конец 1950-х годов. Фото: pastvu.com
 

На гауптвахте в конце лета 2004 года случился пожар. В тот период там располагался террариум Ленинградского зоопарка. Огонь возник из-за неисправной проводки.

Пожар сильно повредил здание, а также погубил десятки видов обитателей террариума. Среди жертв происшествия были и змеи из Красной книги. Зоопарк перестал использовать помещения, гауптвахта какое-то время оставалась заброшенной.

Чуть позднее её стали приводить в порядок – тогда и состоялась последняя на данный момент полная реставрация. Объект передали государственному учреждению «Городское туристско-информационное бюро».

Последний ремонт исторического здания проводили в 2018 году. К концу года были отреставрированы фасады гауптвахты, её цоколь, а также была приведена в порядок кровля.

Фото: gov.spb.ru
 

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