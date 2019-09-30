Куда сходить в Петербурге в октябре 2019 года

Фильм «Джокер» – с 3 октября

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живёт с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой».

Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, главный герой сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Фильм победил на 76-м Венецианском фестивале, а на IMDb имеет оценку 9.5 из 10.

Жарн: триллер, драма, криминал

Когда: с 3 октября

Фото: kinopoisk.ru

Концерт Uma2rman – 4 октября

Группа с более чем 15-летней историей. Проходят годы, меняются концертные программы, но одно правило для Uma2rman остаётся неизменным: их музыка не знает границ. Каждое выступление группы – это девятый вал эмоций: от безудержного веселья до запредельной лирики. А затем – обратно.

Билеты на сайте клуба

Где: клуб А2 Green Concert (пр. Медиков, 3)

Когда: 4 октября, пятница, в 20:00

Сколько: от 1100 рублей

Фото: vk.com/uma2rman

Фестиваль «Грибов и ягод» – 5 и 6 октября

Юсуповский сад примет традиционный праздник грибов и ягод. Гостям мероприятия расскажут, как и где собирать грибы и ягоды, как нужно вести себя в лесу и какие есть меры предосторожности. Опытные туристы расскажут и покажут, что делать, если вы заблудились в лесу или как предотвратить пожар.

На фестивале будет «Ярмарочная площадь» с концертно-игровой программой, городок аттракционов и «Грибная кухня».

Организаторы подготовят фотовыставку, мастер-классы и другие развлечения. Юным посетителям будет интересно на квесте и в химической лаборатории бабы Яги.

Официальная группа во «ВКонтакте»

Где: Юсуповский сад (Садовая ул., 54)

Когда: 5 и 6 октября с 12:00 до 18:00

Сколько: взрослый билет – 200 рублей; льготный (пенсионеры, студенты, школьники, военнослужащие) – 100 рублей; (дети, ветераны войны) – бесплатно

Фото: vk.com/mush_berry

Всемирный день защиты животных в Ленинградском зоопарке – 6 октября

В начале октября главный петербургский зверинец отметит Всемирный день защиты животных. Посетители смогут узнать о редких и исчезающих зверях из коллекции зоопарка, о том, что угрожает их собратьям из дикой природы и как человек может помочь предотвратить их исчезновение.

Зоопарк работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Кассы закрываются на час раньше.

Официальный сайт

Где: парк Александровский, 1

Когда: 6 октября

Сколько: взрослый билет – 500 рублей; студентам, курсантам, пенсионерам, ветеранам боевых действий – 300 рублей; школьникам, кадетам – 200 рублей; инвалидам 1-й группы и детям – бесплатно

Фото: vk.com/spbzoopark

Фильм «Гемини» – с 10 октября

Первоклассный киллер Генри Броган становится мишенью оперативника, который знает каждый его шаг наперед, – молодого клона себя самого.

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма

Когда: с 10 октября

Фото: kinopoisk.ru

Концерт Billy’s Band – 11 октября

Группа из Петербурга вернётся на сцену клуба «Космонавт» с традиционным концертом «Осенний алкоджаз». Коллектив обещает совершенно уникальную программу: музыканты сыграют не только новые песни, но и те композиции, которые никогда не звучали со сцены, а были представлены только в цифровом формате.

Афиша.Яндекс

Где: клуб «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 11 октября, пятница, в 20:00

Сколько: от 1200 рублей

Фото: vk.com/club5308

Фестиваль индийской музыки и танца – 12 октября

Ежегодный фестиваль приглашает соприкоснуться с культурой Индии, увидеть завораживающий танец катхак и услышать музыку в исполнении каввали-группы «Кайлаш».

Официальный сайт

Где: отель «Санкт-Петербург» (Пироговская наб., 5)

Когда: 12 октября в 18:00

Сколько: бесплатно при регистрации на сайте

Фото: kudago.com

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» – с 17 октября

Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нём обитают.

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Когда: с 17 октября

Фото: kinopoisk.ru

Концерт Scarlxrd – 18 октября

Scarlxrd – один из самых успешных представителей новой хип-хоп сцены. Его путь к славе начался в шестнадцать лет, когда он стал популярным видеоблогером, затем присоединился к группе Myth City, а через пару лет решился на сольную карьеру.

Выпустив сразу несколько релизов, музыкант стал набирать популярность. Например, его видео на сингл Heart Attack на момент написания статьи собрало более 65 млн просмотров.

Яндекс.Афиша

Где: клуб «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 18 октября, пятница, в 20:00

Сколько: от 1700 рублей

Фото: kudamoscow.ru

Концерт Feduk – 19 октября

Харизматичный молодой рэпер объединил в своём творчестве россыпь поджанров, начиная от жёсткого ритмичного речитатива и заканчивая лиричными напевами. На сцене клуба А2 Feduk выступит с новым альбомом More Love и самыми популярными треками с прошлых пластинок.

Билеты на сайте клуба

Где: клуб А2 Green Concert (пр. Медиков, 3)

Когда: 19 октября, суббота, в 20:00

Сколько: от 1500 рублей

Фото: vk.com/feduk

Фестиваль «Мир кошек» – 19 и 20 октября

Фестиваль для любителей кошек и котов, самая большая мультисистемная выставка усатых мурлык в Петербурге. Более 1000 животных из разных городов России и других стран будут бороться за титулы чемпионов – лучших представителей своих пород.

На выставке покажут как популярные, так и редкие породы: бурма, шартрезы, корниш-рекс, девон-рекс, экзоты, персы, курильские бобтейлы, мейн-кун, невские маскарадные, норвежские лесные, ориентальные, рэгдолл, русские голубые, священная бирма, сибирские, абиссинская, бенгальская, бурмилла, британцы, британцы длинношёрстные и другие.

Прийти на выставку можно и со своим усатым другом. Главное – не забыть ветеринарный паспорт, свидетельствующий о наличии у животного всех необходимых прививок.

На фестивале можно обсудить детали ухода и содержания котов и кошек с владельцами и заводчиками. Будет работать маркет зоотоваров.

Официальный сайт

Где: павильон №7 выставочного комплекса «Ленэкспо» (Большой пр. В. О., 103)

Когда: 19 и 20 октября с 10:00 до 18:00

Фото: cats.expoforum.ru

Концерт группы «Северный флот» – 20 октября

За 5 лет существования музыкальный коллектив выпустил несколько синглов и три студийных альбома, каждый из которых имеет особенное музыкальное звучание и смысловую нагрузку.

Каждый концерт группы – взаимодействие мощного звука и ярких световых эффектов, которые позволяют зрителям погрузиться в атмосферу любимых песен.

После долгого отсутствия «Северный флот» возвращается в Северную столицу с сольным концертом, где презентует очередной сингл.

Билеты на сайте клуба

Где: клуб А2 Green Concert (пр. Медиков, 3)

Когда: 20 октября, воскресенье, в 20:00

Сколько: от 900 рублей

Фото: vk.com/sever_flot

Фильм «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» – с 24 октября

Беспощадная и бесстрашная четвёрка охотников на зомби продолжает своё путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены недружелюбно.

А ещё в рядах охотников намечается разлад.

Жанр: ужасы, боевик, комедия

Когда: с 24 октября

Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Сторож» – с 24 октября

Киноистория Юрия Быкова про размеренную жизнь сторожа заброшенного санатория, чей покой нарушает приезд странной пары, которая просит остановиться в одном из номеров. Всем троим есть, что скрывать и от чего прятаться в снежной глуши.

Жанр: драма, триллер

Когда: с 24 октября

Фото: kinopoisk.ru

Концерт группы «Луна» – 26 октября

Магический реализм и путешествие по миру сильных психических ощущений через «Заколдованные сны» – новый альбом музыкального коллектива, песни из которого и прозвучат на концерте.

Билеты на сайте клуба

Где: клуб А2 Green Concert (пр. Медиков, 3)

Когда: 26 октября, суббота, в 20:00

Сколько: от 1400 рублей

Фото: vk.com/official_luna

День тыквы в Ленинградском зоопарке – 27 октября

В конце октября в зоопарке пройдёт вкусный праздник у самих питомцев. В День тыквы многие из них получат в качестве угощения и обогащения среды яркие осенние плоды, а гости смогут посмотреть, как животные играют и лакомятся.

Зоопарк работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Кассы закрываются на час раньше.

Официальный сайт

Где: парк Александровский, 1

Когда: 6 октября

Сколько: взрослый билет – 500 рублей; студентам, курсантам, пенсионерам, ветеранам боевых действий – 300 рублей; школьникам, кадетам – 200 рублей; инвалидам 1-й группы и детям – бесплатно

Фото: vk.com/spbzoopark

Фильм «Терминатор: Тёмные судьбы» – с 31 октября

Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное – это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества.

Вместе с ней в бой вступает загадочная Грейс, смесь человека и машины.

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Когда: с 31 октября

Фото: kinopoisk.ru

Мультфильм «Семейка Аддамс» – с 31 октября

Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что чёрный цвет самый яркий. У детей кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Знакомьтесь – семейка Аддамс.

Жанр: ужасы, фэнтези, комедия, семейный

Когда: с 31 октября

Фото: kinopoisk.ru