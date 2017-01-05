  • 5 Январь 2017
USD 31.12.2016 60.6569 +60.6569
USD ММВБ 20:17 60.26620  
EUR 31.12.2016 63.8111 +63.8111
EUR ММВБ 20:17 63.3460  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

В Сирии и Турции прогремели взрывы

Автор:


© Фото: EPA/STR

Темы дня

В сирийском городе Джабла погибли девять человек, а в турецком Измире скончался предполагаемый смертник.

В сирийском городе Джабла взорвался автомобиль, в результате чего погибло не менее девяти человек. Еще около 25 человек получили ранения, сообщает РИА "Новости".

Заминированная машина находилась у здания муниципального стадиона. Теракт осуществил смертник, который находился за рулем автомобиля.

В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Джабла находится в провинции Латакия, которую контролирует армия Сирии. Здесь находится аэродром Хмеймим, используемый ВКС России.

В Турции взрыв прогремел в городе Измир. У здания суда взорвался автомобиль.

От взрыва скончался предполагаемый смертник, три человека получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    Премия «Санкт-Петербург.ру»: что обсуждали петербуржцы в 2016 году

    Самое громкое событие, самый большой неудачник, самое глубокое разочарование и другие символические премии от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году
    23.12.16
    Самые необычные пари в истории

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой