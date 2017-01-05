В Сирии и Турции прогремели взрывы

В сирийском городе Джабла взорвался автомобиль, в результате чего погибло не менее девяти человек. Еще около 25 человек получили ранения, сообщает РИА "Новости".

Заминированная машина находилась у здания муниципального стадиона. Теракт осуществил смертник, который находился за рулем автомобиля.

В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Джабла находится в провинции Латакия, которую контролирует армия Сирии. Здесь находится аэродром Хмеймим, используемый ВКС России.

В Турции взрыв прогремел в городе Измир. У здания суда взорвался автомобиль.

От взрыва скончался предполагаемый смертник, три человека получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.