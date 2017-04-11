Картина дня: Сирия и возможный запрет чартеров в Турцию

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала гибель двоих российских контрактников в Сирии в результате обстрела со стороны боевиков. «В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики», - говорится в сообщении Минобороны РФ. Оба погибших находились в подразделении сирийских войск в качестве инструкторов.

Накануне, 10 апреля, РБК сообщал о гибели двух военных-контрактников в Сирии, которые также умерли в результате минометного обстрела. РБК назвал имя контрактника из Оренбургской области Игоря Завидного. Брат погибшего уточнил, что от минометного огня погиб еще один военнослужащий. Его имя остается неизвестным. За время военной операции в Сирии СМИ пишут о 68 погибших россиянах, Минобороны официально подтвердило гибель только 30 военнослужащих.

Вокруг Сирии также обсуждают ситуацию с США - 7 апреля Америка впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. По данным Пентагона, американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk.

Президент России Владимир Путин считает, что удар США напоминает события, которые предвещали начало военной кампании США в Ираке. «Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы», - отметил Путин.

По его мнению, аналогичная ситуация происходит и сейчас. «И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки». Это мы уже все видели, наблюдали», - добавил президент РФ.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало сообщение Росавиации с предупреждением о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. Письмо с таким сообщением ведомство разослало авиакомпаниям. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали портал «Фонтанка.ру» (18:40), АБН (19:00) и «Санкт-Петербург.ру» (19:15).

В письме за подписью замглавы ведомства Олега Клима говорится, что федеральное агентство рассматривает такие меры в связи со «сложной внутриполитической обстановкой в Турции». Авиакомпании просят учитывать это при планировании чартерных программ в страну.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Газета Metro» и «Петербургский дневник».