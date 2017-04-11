Россия запросила у Турции информацию о смертнике Джалилове

Генконсульство России в Стамбуле направило запрос турецким властям для проверки информации о депортации из Турции предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро Акбаржона Джалилова.

«Мы видели эти публикации в СМИ, отправили запрос по этому поводу в турецкие органы. Официально турецкие власти нас ни о чем не уведомляли, мы ждем от них официального разъяснения», — заявил представитель российской дипмиссии.

Ранее турецкое издание Yeni Akit написало о том, что Джалилов был депортирован из Турции в декабре прошлого года. По информации газеты, после того как его внесли в черный список, он еще год не выезжал из страны и находился на ее территории нелегально

При этом РБК сообщает, что в декабре Джалилов пытался покинуть страну через Анталью. Тогда и выяснилось, что он превысил сроки пребывания в Турции. Он отказался платить штраф и был депортирован в Россию.

О том, что Джалилов был в Турции в ноябре 2015 года, также сообщало агентство Reuters. Источники агентства сообщали о разговорах между его коллегами-поварами. Согласно ним Джалилов мог уехать в Сирию.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.