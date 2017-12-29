Спецслужбы Киргизии задержали боевика, готовившего теракт в России

В Киргизии задержали боевика, направлявшегося в Россию для совершения теракта, сообщает пресс-служба государственного комитета национальной безопасности.

Спецслужбы выяснили, что злоумышленник состоял в обособленной диверсионной группе международной террористической организации. Члены данной группы планировали серию взрывов на Новый год в России и СНГ.

Боевик хотел попасть на территорию нашей страны через Турцию. Задержанный рассказал, что прошел минно-взрывную подготовку в лагерях экстремистов, после чего воевал на их стороне в Сирии. Его имя на данный момент не раскрывается. Спецслужбы Киргизии продолжают устанавливать местонахождение его подельников.

Несколько дней назад, 27 декабря, в Петербурге прогремел взрыв в магазине «Перекрестке». В камере хранения супермаркета сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия ранения получили 13 человек, восемь из них госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Правоохранители подчеркивают, что бомба, мощность которой эквивалентна 200 гр. тротила, была начинена поражающими элементами.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и поручил ФСБ «действовать строго в рамках закона» при задержании предполагаемых террористов. Сеть «Перекресток», в свою очередь, решила убрать все камеры хранения из магазинов после инцидента. Теперь сумки посетителей будет проверять охрана, которую вооружат металлоискателями.