Интерфакс: Украдены 3 млн евро, изъятые у арестованного полковника Захарченко

Следственный комитет России проводит проверку исчезновения почти 3 млн евро из средств, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

В настоящее время проверяют все причастных к перевозке денег, а также условия перевозки и их соответствия требованиям безопасности.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко заявил, что слышал о проверке, но официально следствие об этом не сообщало. Он сказал, что, согласно неофициальной информации, деньги похитили при их пересчете в одном из банков.

По данным РЕН ТВ, сумма украденных средств значительно больше – около 5 млн долларов, их пересчитывали в Сбербанке. Деньги хранились в 44 коробках.

Дмитрий Захарченко был арестован осенью 2016 года. Его обвиняют в ряде коррупционных и должностных преступлений. У него по месту жительства были найдены почти 9 млрд рублей.

Через год при обыске у матери Захарченко было изъято более 60 млн рублей. Женщина заявила, что часть денег она накопила, а другую – получила от сделок по продаже имущества.

В мае 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении гражданской жены Захарченко Анастасии Пестриковой. Ранее в ведомстве предполагали, что она пыталсь похитить 16 млн долларов у знакомой.