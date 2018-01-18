Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, передает РИА «Новости». За принятие закона проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон позволяет президенту Украины использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Документ признает Донецкую и Луганскую области «временно оккупированными территориями», которые якобы контролируются «вооруженными формированиями» и «оккупационной администрацией» России, передает телеканал «112 Украина». На Россию возложили ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине».

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook заявил, что в законе содержится «ключевой сигнал» о том, что власть будет стремиться к реинтеграции «оккупированных украинских земель» политико-дипломатическим путем. «Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы – неотъемлемая часть Украины!» – заявил Порошенко.

Закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские договоренности, считает глава ДНР Александр Захарченко. По его словам, этот закон «позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение». «К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу», – приводит слова Захарченко РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Украины по «агрессии» России для Кремля с юридической точки зрения «ни де-юре, ни де-факто не может быть приемлемой», передает РБК.