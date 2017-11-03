При обыске у матери полковника Захарченко нашли более 60 млн рублей

При обыске у матери бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко было изъято более 60 млн рублей, в том числе в валюте. Он был задержан в сентябре 2016 года по обвинения в коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В ходе обыска в прошлом году в квартире матери Захарченко на Мичуринском проспекте в Москве были обнаружены и изъяты 19 млн 495 тыс. рублей, 600 тыс. евро и 20 тыс. долларов. Также оперативники обнаружили у нее в жилище золотые часы "Ролекс", - сказал собеседник агентства.

В ходе следственных действий сама мать Захарченко сообщила, что часть найденных в ее квартире денег она накопила, а часть получила от сделок по продаже имущества, отметил источник.

По его словам, следствие считает, что эти деньги Захарченко получил преступным путем и использовал квартиру матери для их хранения. Он добавил, что следствие установило, что Захарченко зарегистрировал на мать ряд объектов недвижимости, среди которых квартиры и машино-места на общую сумму более 104 млн рублей.

Аналогичную схему полковник использовал и со своей сестрой Ириной Разгоновой, добавил собеседник агентства. На нее он зарегистрировал четыре объекта недвижимости, и именно в одной из ее квартир были обнаружены денежные средства в размере более восьми млрд рублей, в том числе в валюте, незаконно, как считает следствие, полученные Захарченко.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется четыре эпизода получения взяток (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ).