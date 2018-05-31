Коммерсантъ: Пропали деньги, изъятые у экс-главы Сахалина Хорошавина

Правоохранительные органы выявили пропажу денег, конфискованных у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Пропажу обнаружили во время доследственной проверки схожего инцидента, связанного с арестованным полковником Дмитрием Захарченко. Источники, знакомые с ситуацией, не уточнили, какая сумма наличных исчезла, также неизвестно, проводилось ли по этому поводу расследование.

В среду, 30 мая, «Интерфакс» сообщил, что украдены 3 млн евро, изъятые у Захарченко. Адвокат бывшего сотрудника МВД рассказал, что слышал об инциденте, но не обладает официальным подтверждением. По предварительным данным, деньги пропали при их пересчете в Сбербанке.

Александр Хорошавин был задержан в 2015 году по делу о многомиллионных взятках, дома у политика нашли около 1 млрд рублей наличными. В феврале 2018 года экс-губернатора Сахалинской области приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Его также лишили государственных наград, в том числе медали ордена За заслуги перед Отечеством II степени.