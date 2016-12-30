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Полтавченко и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Новым годом

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Губернатор и председатель Законодательного собрания желают крепкого здоровья, счастья, оптимизма и удачи.

Губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. Обращение размещено на сайте Смольного.

«Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляем вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Любимые и долгожданные новогодние праздники дарят нам радость и надежды на исполнение заветных желаний, пробуждают в сердцах добрые и светлые чувства.

Вместе со страной Петербург встречает Новый год в условиях общественного согласия, растущей уверенности в собственных силах. На выборах в Государственную думу и Законодательное собрание петербуржцы безоговорочно поддержали курс президента нашей страны. Мы вместе добились устойчивого роста основных экономических показателей, включая инвестиции в основной капитал и индекс промышленного производства. Бюджет 2017 года в полном объеме гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед жителями города и обеспечивает достижение долгосрочных целей развития в соответствии со Стратегией-2030.

Открыты новые фармацевтические предприятия. Стабильно работает и уверенно осваивает новые технологии петербургский ОПК. Автомобильный кластер приступил к серийному производству новых моделей, пользующихся в России повышенным спросом. Успешно реализуются программы импортозамещения. Динамично развивается малый бизнес.

В уходящем году завершен многолетний проект создания Западного скоростного диаметра – самая современная и технологически сложная магистраль соединила районы города, прежде разделенные дельтой Невы. В многополосную автомобильную дорогу превратилась трасса «Скандинавия» в границах Петербурга. Новые развязки значительно улучшили транспортную ситуацию на юге города. Введена в эксплуатацию вторая очередь самой передовой в Европе Юго-Западной ТЭЦ. Завершается строительство футбольного стадиона мирового уровня на Крестовском острове.

В уходящем году сделала большие шаги вперед туристическая отрасль. Петербург впервые назван лучшим в России по развитию делового туризма. Мы вновь получили самые престижные европейские и мировые туристические премии. Эрмитаж объявлен лучшим музеем Европы, «Пулково» - лучшим аэропортом Европы, а праздник петербургских выпускников «Алые паруса» - лучшим городским событием в Европе.

Наш город успешно провел Международный экономический форум на новой площадке Экспофорума. Юбилейный международный культурный форум собрал на берегах Невы рекордные 12 тыс. делегатов. Вернулся к месту своей исторической стоянки крейсер «Аврора». В представительную площадку для выставок современного искусства превратился открытый после реставрации Конногвардейский манеж. Первых посетителей принял возрождаемый комплекс «Новая Голландия».

Ведущие вузы Петербурга вошли в престижные международные рейтинги. Петербургские учебные заведения возглавляют список лучших школ России. Сегодня мы продолжаем вместе трудиться над повышением качества жизни петербуржцев, последовательно решаем ключевые социально-экономические задачи.

Дорогие петербуржцы! Пусть наступающий 2017 год принесет в ваши дома мир и согласие, достаток и семейный уют. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и удачи во всех делах и начинаниях!»

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