Петербург вошел в тройку популярных городов для отдыха с детьми на Новый год. Рейтинг составил сервис Tvil.ru по результатам анализа броней жилья туристами для проживания с детьми с 28 декабря 2017 года по 9 января 2018 года.

Первую строчку списка занимает Москва, вторую - Северная столица, а на третьей позиции расположилась Казань. В десятку рейтинга также вошли Сочи, Калининград, Петрозаводск, Псков, Красноярск, Анапа и Ярославль.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье в Петербурге для проживания с детьми на новогодние праздники в среднем на семь суток и платят менее 3,5 тыс. рублей в сутки.

На Дворцовой площади уже начали устанавливать главную новогоднюю елку, монтаж должны закончить к 1 декабря. Всего в Петербурге в этом году появятся 57 новогодних елей. В целом новогодние декорации установят по 122 адресам. Украшения появятся на фасадах, деревьях, фонарях и фонтанах. Невский проспект украсят, как и в прошлом году, в стиле «Зимний сад». Зато изменится оформление Дворцового, Троицкого и Большеохтинского моста.

Московский проспект оформят в стиле театра. В сквере у Казанского собора впервые поставят композицию «Рождественский вертеп». Всероссийский Дед Мороз приедет в Петербург из Великого Устюга 23 декабря, он даст старт массовому забегу Дедов Морозов. Рождественская ярмарка в Петербурге пройдет на Пионерской площади с 23 декабря по 7 января. В новогоднюю ночь Невский проспект станет пешеходным, а метрополитен будет работать круглосуточно.

Более того, курорты Ленобласти вошли в пятерку самых популярных мест в России для катания на горных лыжах и сноуборде. Какие курорты под Петербургом прославились на всю Россию и как просто до них добраться, можно прочесть в специальном материале.