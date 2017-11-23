Три тысячи Дедов Морозов 23 декабря пробегут по центру Петербурга. Старт массовому забегу даст Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом сообщили организаторы акции.

Дистанция забега составит 2500 метров - от арки Главного штаба Эрмитажа по Миллионной улице до Мраморного дворца и назад по набережной реки Мойки к Дворцовой площади.

Для спортсменов младшего возраста будет организована программа "Детский старт", его дистанция - 1000 метров. Принять участие в забеге может любой желающий, для этого необходимо пройти специальную регистрацию.

К участию в забеге "Дедов Морозов" допускаются все желающие в возрасте 14 лет и старше. К участию в "Детском старте" допускаются дети от 4 до 13 лет включительно. Участие в забеге платное - от 300 рублей. Старт забега - в 18 часов.