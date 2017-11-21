На Дворцовой площади начали устанавливать главную новогоднюю елку. Первые фотографии скелета елки появились в социальной сети Instagram.

Высота искусственной елки составит 25 метров, ее закончат устанавливать к 1 декабря. Всего в Северной столице появятся 57 новогодних елей.

Фото: Instagram / @akimovslava

В целом новогодние декорации установят по 122 адресам. Украшения появятся на фасадах, деревьях, фонарях и фонтанах. Невский проспект украсят, как и в прошлом году, в стиле «Зимний сад». Зато изменится оформление Дворцового, Троицкого и Большеохтинского моста.

Московский проспект оформят в стиле театра. В сквере у Казанского собора впервые поставят композицию «Рождественский вертеп». Всероссийский Дед Мороз приедет в Петербург из Великого Устюга 23 декабря. Он посетит несколько больниц и детских хоспис, рождественскую ярмарку на Пионерской площади и гуляния на Дворцовой.

В саму новогоднюю ночь по Невскому проспекту пройдет массовый забег Дедом Морозов, а магистраль перекроют для автомобилей в 21:00. Метро будет работать круглосуточно, ночью город устроить сеть передвижных кафе с горячим чаем и пирожками. В этом году Новый год будет стоить бюджету Петербурга 95 млн рублей.