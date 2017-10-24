Курорты Ленобласти вошли в пятерку самых популярных мест в России для катания на горных лыжах и сноуборде. Рейтинг на основе анализа данных их посещаемости составило агентство ТурСтат.

Первое место занимает Краснодарский край, следом за ним идут Кузбасс, Московская и Ленинградская области, пятерку списка замыкает Северный Кавказ.

В Ленобласти самые популярные горнолыжные курорты - это «Игора» в Приозерском районе, «Охта Парк» во Всеволожском районе и «Красное озеро» в Коробицыно.

Всесезонный курорт «Игора» в Приозерском районе

Он расположен в часе езды от центра Петербург по Приозерскому шоссе. Гостей курорта ждут красота природы, но при этом вся необходимая инфраструктура: размещение в коттеджах, апартаментах или номерах отеля; Ледовый дворец; СПА-комплекс, предоставляющий более 200 процедур; тренажерный зал и бассейн; ресторан авторской кухни; 12 трасс общей протяженностью 3,5 км; а также конференц-возможности для проведения корпоративных мероприятий и многое другое.

Доехать до курорта «Игора» можно на своем автомобиле, либо на электричке или на автобусе. Электрички отправляются с Финляндского вокзала. Вам подойдет любая электричка, следующая до Сосново, Приозерска или Кузнечного. Если вы любите пешие прогулки среди живописных пейзажей, то можно доехать до станции «Платформа 69 км», и пройти до курорта пешком.

По прибытии вам нужно дойти до конца платформы (по ходу поезда), перейти через железнодорожные пути и дальше двигаться вдоль платформы встречного направления. В конце платформы дорога петляет и разветвляется. Вам надо выбрать правую тропу. Дойдя до высоковольтной линии поверните налево. Через некоторое время дорога выведет вас к курорту.

Для тех, кто может доехать до курорта на своем автомобиле, есть две парковки: платная на 200 парковочных мест практически у начала склонов и бесплатная на 1200 парковочных мест в пяти минутах ходьбы от склона. Подробнее о курорте можно узнать на официальном сайте.

Фото: vk.com/igoraski

Курорт «Охта Парк» во Всеволожском районе

Расположен в лесопарковой зоне всего в 10 км от северной части Петербурга. На территории курорта есть большой коттеджный поселок, комплекс бассейнов под открытым небом, банно-оздоровительный комплекс, ресторан и множество развлечений на свежем воздухе.

В зимнем сезоне работают 10 горнолыжных трасс различного уровня сложности, экстремальный сноупарк, лесной каток и аттракцион «Дикие ватрушки», а в летнем – веревочный парк, парк развлечений для детей и необычный водный аттракцион «Реактивные аквагорки».

Добраться до курорта можно либо на личном автомобиле, либо на автобусе: № 627, № 680 от станции метро «Девяткино», № 6743 от станции метро «Парнас» и № 674 от поселка «Токсово». Автобусы не заезжают на территорию курорта, а следуют только до поворота на деревню Сярьги с дороги Энколово-Кузьмолово, поэтому еще придется прогуляться пешком.

Круглый год работает прокат спортивного инвентаря. Курорт максимально современный, потому как в 2015 году здесь прошла масштабная реконструкция. Подробнее о курорте можно узнать на официальном сайте.

Фото: vk.com/ohtapark

Курорт «Красное озеро» в Коробицыно

Курорт расположен в 90 км от Петербарга. Здесь вы сможете найти чистый лесной воздух, красивые виды, море снега и адреналина, а также уютные коттеджи, кафе, ресторан и новый SPA-центр.

В зимний сезон курорт может предложить такие развлечения: 15 трасс различной степени сложности с перепадом высот от 65 до 120 метров и длиной от 300 до 1050 метров, один парнокресельный и три бугельных подъемника, а также бесплатный лифт для детей и начинающих, прокат горнолыжного снаряжения.

Ко всему прочему здесь есть услуги квалифицированных инструкторов по горным лыжам и сноубордингу, группы начальной подготовки и группы "лыжного мастерства", детские лыжные школы, единственный в регионе стадион лыжной акробатики и система искусственного снегообразования.

В летее время доступны теннисные корты, пейнтбол, рыбалка, прокат лодок и катамаранов, вейкборд, футбол, волейбол, баскетбол, мини-гольф, пневматический и лучный тир.

Добраться до курорта можно либо на личном автомобиле, либо на автобусе или электричке. Электрички отправляются с Финляндского вокзала. Вам подойдет любая электричка, следующая до Сосново. Затем нужно пересесть на автобус № 645 или 646 и выйти, не доезжая до Коробицыно (от Сосново примерно 70 минут).

Также можно добраться исключительно на автобусе: № К898 от станции метро «Парнас» и № 897 от станции метро «Девяткино». Билеты покупать заранее в кассе. Подробнее о курорте можно узнать на официальном сайте.

Фото: vk.com/redlakeclub