В России появится туристический «Императорский маршрут» по следам Николая II

В России появится туристический «Императорский маршрут» по местам, связанным с семьей Николая II. Он охватит места пребывания семьи императора, историю великокняжеских усадеб, многочисленных царских резиденций.

Маршрут пройдет через Калугу, Орел, Калининград, Нижний Новгород, Вологду, Казань, Сыктывкар, Уфу, Тверь, Крым и многие другие регионы и города. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Первым этапом реализации туристического проекта станет «Маршрут памяти императорской семьи - 2018», который пройдет по городам, где в годы революции пострадали члены императорской семьи и их окружения: Петербург, Москва, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск и Тюмень.

«Императорский маршрут» направлен на возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей нашей страны, ее достижений в период правления династии Романовых. Маршрут также расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора, о членах императорской семьи - щедрых меценатах и неутомимых благотворителях, высочайших путешественниках, спортсменах и автомобилистах», - говорится на сайте Минкультуры.