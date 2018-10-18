Между Петербургом и Псковом пустят дополнительные «Ласточки»

Между Петербургом и Псковом 3 и 5 ноября РЖД назначила дополнительные рейсы поездов «Ласточка». Об этом сообщается на сайте Октябрьской ЖД.

Из Петербурга в Псков дополнительные поезда отправляются 3 и 5 ноября в 12:45 (прибытие в 16:15).

Отправление по обратному маршруту – в 11:45 (прибытие в Петербург в 15:15).

Составы будут ехать с остановками на станциях Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса, Струги Красные.

РЖД напоминает, что «Ласточки», которые курсируют между Петербургом и Псковом, являются поездами дальнего следования. Билеты на них нужно приобретать заранее.

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Купить билеты можно за 90 дней до отправления состава во всех кассах дальнего следования, на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Как отметили в пресс-службе Октябрьской ЖД, продажи билетов на дополнительные поезда уже открыты.

Ранее сообщалось, что между Северной столицей и Выборгом с 22 октября пустят две дополнительные «Ласточки», а до Финляндии в новогодние праздники запустят сдвоенные скоростные составы «Аллегро» со скидкой. В декабре на маршруте Петербург – Киров появится новый поезд.