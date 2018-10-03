В поездах РЖД появятся капсулы вместо полок

В ближайшие два года в поездах могут появиться более комфортные пассажирские вагоны. Они сменят традиционные плацкарты. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

В новых вагонах будут установлены розетки и Wi-Fi.

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В данный момент рассматриваются варианты создания мест капсульного типа, где для пассажиров будет создано индивидуальное «пространство-трансформер». Оно позволит людям самостоятельно формировать свое место для поездки.

«В общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», – рассказал глава РЖД.