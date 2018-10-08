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В декабре между Петербургом и Кировом запустят новый поезд

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© Фото: Instagram / @maxim108

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Поезда в Северную столицу будут ходиться по четным дням, в обратную сторону – по нечетным.

В декабре 2018 года между Петербургом и Кировом начнет ходить новый пассажирский поезд. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Состав №123/124 запустят 10 декабря. Из Кирова в Северную столицу он будет отправляться по четным дням в 10:56, а прибывать – в 11:12 на следующий день.

Из Петербурга в Киров поезд начнет ходить с 11 декабря. Время его отправления – 16:02, время прибытия – 14:11 следующего дня.

«Новый состав будет следовать по северному ходу через станцию Вологда, где к нему будет добавлена прицепная группа вологодских вагонов. Состав поезда сформирован из купейных вагонов, плацкартных и вагонов с местами для сидения. В нем также предусмотрены места для маломобильных граждан», – отметили в РЖД.

Билеты на поезда можно приобрести за 90 суток до отправления в железнодорожных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам».

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