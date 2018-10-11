РЖД запустит сдвоенные поезда «Аллегро» со скидкой в новогодние праздники

Между Петербургом и Хельсинки РЖД запустит сдвоенные скоростные составы «Аллегро». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поезда будут курсировать с 29 декабря по 3 января и 8 января. «Такая мера позволит увеличить провозную способность поездов без внесения изменений в график», – рассказали в РЖД.

Читайте также:

В поездах РЖД появятся капсулы вместо полок

В компании добавили, что при покупке билетов на поезда «Аллегро» №785 отправлением 29 декабря и №783 отправлением с 30 декабря по 3 января действует новогодняя скидка.

Накануне сообщалось, что между Петербургом и Кировом в декабре запустят новый поезд, а также, что между Северной столицей и Выборгом с 22 октября пустят две дополнительные «Ласточки».