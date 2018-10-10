Между Петербургом и Выборгом пустят дополнительные «Ласточки»

С 22 октября между Петербургом и Выборгом начнут ходить две дополнительные пары поездов «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба АО «СЗППК».

После запуска поездов, между Северной столицей и Выборгом будут курсировать уже шесть пар скоростных составов по будням и семь пар электропоездов по выходным.

Кроме того, изменяется расписание движения пригородных поездов из Петербурга в Зеленогорск, Рощино, Каннельярви, Кирилловское, Белоостров и Сестрорецк. Новое расписание вступит в силу с 22 октября из-за начала зимнего сезона.

За два месяца работы электропоезда «Ласточка» на маршруте Петербург – Псков в обоих направлениях было перевезено почти 63 тысячи пассажиров. Состав включает 5 вагонов, в которых работает интернет и зарядка для телефона.

Ранее сообщалось, что в декабре между Петербургом и Кировом запустят новый поезд.