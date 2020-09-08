В петербургском общественном транспорте стало почти столько же пассажиров, как до коронавируса

Пассажиропоток в общественном транспорте Северной столицы приближается к значениям, которые были еще до пандемии, вызванной коронавирусом. Так, 4 сентября метро воспользовались 1,9 млн человек, однако это все равно меньше, чем в прошлом году на 19%. Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Известно, что маршрутами ГУП «Пассажиравтотранс» и ГУП «Горэлектротранс» уже воспользовались около 704 тысяч и 693 тысяч пассажиров соответственно, а на выходных на метро передвигается почти миллион горожан.

Напомним, что с началом коронакризиса пассажиропоток в петербургском общественном транспорте резко сократился. Например, в начале апреля в метро спускалось в среднем 318 тысяч человек за сутки.