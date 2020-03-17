Коронавирус в Петербурге: десять вещей, которые нужно знать каждому

Что такое коронавирус

Коронавирусы – это семейство вирусов, включающее 40 видов. Поражают они как людей, так и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Новый штамм коронавируса – COVID-19 – респираторный вирус. Он передаётся главным образом воздушно-капельным путём: через кашель, чихание, слюни и другие выделения.

Есть больной каснётся, например, дверной ручки или кнопки лифта, вирус осядет на поверхности. Здоровый человек после контакта с этой поверхностью может заболеть, если будет трогать нос, глаза или рот грязными руками.

Инкубационный период COVID-19 – 14 дней (в некоторых случаях до 28 дней). Первые симптомы могут проявиться в течение этого времени после контакта с инфекционным больным.

Сам вирус считается нестабильным. Он сильно подвержен внешнему воздействию, от которого погибает. Например, вирус быстро убивают прямые солнечные лучи, ультрафиолетовое излучение, высокая температура окружающей среды, воздействие кислорода, антисептики.

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Симптомы коронавируса

У разных людей симптомы могут отличаться. Однако известно, что обычно они сочетаются, а не появляются поодиночке. Главные симптомы – повышенная температура и сухой кашель (без отхождения мокроты). Больные чихают, им трудно дышать. Появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом: жидкий стул, тошнота, рвота.

Насморк (ринит) не является симптомом COVID-19.

Даже если вы чувствуете какое-то недомогания – не паникуйте. Соблюдайте меры профилактики и обратитесь к своему участковому или лечащему врачу. Потом вы пройдёте диспансеризацию, вам назначат необходимые обследования.

Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает коронавирус, оставайтесь дома и вызывайте скорую. И не беспокойтесь.

Какие бывают осложнения от коронавируса

Осложнения от COVID-19 могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие. Однако они чаще встречаются у людей, у которых уже есть серьёзные проблемы со здоровьем.

Кто в зоне риска

люди в возрасте;

курильщики с большим стажем;

больные ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью лёгких);

больные ХСН (хронической сердечной недостаточностью);

больные серьёзными патологиями сердечно-сосудистой системы (пороки сердечных клапанов, миокардит, эндокардит, острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь 3-й степени);

люди с проблемами с дыхательной системой (например, бронхиальная астма);

люди с болезнями желудочно-кишечного тракта (гипо-, гиперацидный гастрит, различные аутоиммунные патологии, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона);

люди с несколькими серьёзными патологиями;

больные одновременно сахарным диабетом и другим тяжёлым заболеванием (онкология, серьёзные травмы, послеоперационный период, иммунодефицитные состояния).

Статистика коронавируса

Следить за актуальными данными и узнать о странах с неблагополучной эпидситуацией можно на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора.

Предыдущие вспышки коронавируса в 2003 году (SARS-CoV) и в 2012 году (MERS-CoV) имели высокий процент смертности: 10% и 35% соответственно. В основном это коснулось арабских стран и Китая. У COVID-19 смертность на момент написания статьи – около 2,3%.

Особому риску в ситуации с распространением коронавируса подвержены прежде всего пожилые люди, при этом уровень смертности растёт в геометрической прогрессии приблизительно с 65 лет. Например, в Китае уровень смертности среди инфицированных в возрастной группе до 40 лет составил 0,2%, но в возрасте от 70 до 79 лет показатель повысился до 8%, а с 80 лет – до 14,8%.

Как защищаться от коронавируса в транспорте, на улице

Главное – соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных мест. А также:

руки мыть часто и с мылом около 20 секунд, также нужно использовать дезинфицирующие средства, антисептики;

нельзя касаться носа, глаз и рта (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются в среднем 15 раз в час);

на работе регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);

чихать и кашлять нужно в одноразовые салфетки или в локоть, а не в ладонь;

не ешьте снеки (орешки, чипсы, печенье) из общих упаковок или посуды с другими людьми;

часто проветривайте помещение;

объясните детям, как распространяются микробы и почему важно соблюдать личную гигиену, особенно во время пандемии;

маску носить всё же нужно, она защищает от попадания микрочастиц мокроты, слюны, слизи из носовых ходов при контакте с другим человеком (при этом маска должна плотно прилегать к коже);

все больные ОРВИ, чихающие и кашляющие обязательно должны ходить в масках.

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Как сдать анализ на коронавирус

Тест на наличие коронавируса назначается только по показаниям и врачом поликлиники, больницы или скорой медицинской помощи. Обследованию подлежат:

прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией;

люди с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заболевания;

люди, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется молекулярно-генетическими методами – ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для исследования берётся мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Режим самоизоляции

Режим самоизоляции в 14 дней необходимо соблюдать гражданам, прибывшим из других стран. При наличии признаков ОРВИ необходимо вызвать врача на дом, врач назначит лечение.

Если вы здоровы, всё равно лучше посидеть дома пару недель. Особенно если позволяет работа. Можете пользоваться службами доставки. В случае необходимости (выбросить мусор, сходить в магазин, погулять с собакой) выходите на улицу в малолюдное время, лучше в медицинской маске.

Если вы официально находитесь в карантине, из дома выходить нельзя. Власти осуществляют контроль за соблюдением режима изоляции, в том числе с помощью системы видеонаблюдения.

Как не заразить родственников и окружающих коронавирусом

Больнее всех новый коронавирус бьёт по пожилым людям. В период пандемии лучше воздержаться контактов с родственниками. Если вы здоровы, лучше привезите им продуктов и попросите реже выходить из дома.

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Когда будет вакцина от коронавируса

Учёные работают, но процедура создания и тестирования новых лекарственных средств занимает много времени. В некоторых странах уже испытывают новые препараты на людях.

Вакцину ожидают примерно через год. К этому времени основная вспышка, как предполагают эксперты, пройдёт. Как говорит президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер, пандемия коронавируса будет распространяться волнами и может продлиться около двух лет.

Стоить понимать, что вакцина – всего лишь средство профилактики. Берегите себя!