Петербуржцев предупредили о возможности резкого скачка заболеваемости

В ближайшие два дня в Петербурге закончится средний инкубационный период коронавируса после длительных выходных. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19 в северной столице.

Отмечается, что возросло число контактов между людьми - в транспорте, в общественных местах.



Пока заболеваемость в Петербурге остается высокой, а циркуляция вируса продолжается.

По данным официальной статистики, за неделю количество петербуржцев с подтверждённым коронавирусом, обратившихся за медицинской помощью, увеличилось на 78% (3636 человек 16 января и 2033 - 9 января). Число выздоровевших также резко выросло – на 120% (3625 и 1641 в указанные даты).

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе вовсю идет прививочная кампания. Всего вакцинированы почти 22 тыс. человек. Полный цикл вакцинации (оба компонента) прошли около 900 петербуржцев.