Ремонтные работы под Литейным мостом продлятся до конца августа

В связи с ремонтными работами на проезжей части правобережного тоннеля, который располагается под Литейным мостом, движение машин будет ограничено.

Ремонт уже начался 4 августа и планируется, что 31 августа работы будут завершены. На этом участке будет обновлено асфальтобетонное покрытие.

Известно, что ограничения движения автомобилей вводится постепенно. Так, в обе стороны движения сначала перекроют участок от Арсенальной набережной, а затем остальные участки до Пироговской набережной. Водителям следует быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.