Проезда нет: в Петербурге ремонтируют дороги

Сезон ремонта дорог продолжается.Государственная административно-техническая инспекция при Правительстве Санкт-Петербурга сообщает о том, что с 15 августа на два месяца будет ограничено движение транспорта по левобережному тоннелю Литейного моста. В тоннеле ведется ремонт стен и дорожного покрытия. На тот же период ограничивается движение транспорта по Гагаринской ул. от ул. Чайковского до ул. Пестеля.

Кроме того, с 16 августа по 23 сентября поэтапно будут вводиться ограничения на передвижение по Демонстрационному проезду от Алтайской улицы до улицы Гастелло, за исключением перекрестков. А с 17 августа по 30 сентября в поселке Шушары будут устанавливаться шумозащитные экраны, в связи с чем будет частично перекрыт Витебский путепровод.