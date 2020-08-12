В Петербурге и Москве должна появиться единая система оплаты проезда и парковок

В Смольном сообщили, что инициатива создания единой платформы принадлежит московской мэрии. Посчитав идею хорошей, было решено организовать рабочую группу для оценки целесообразности и для определения направления нового объединения. Итак, со стороны Петербурга для курирования проекта назначен вице-губернатор Евгений Елин, а со стороны Москвы – заммэра Максим Ликсутов.

Глава комитета по экономическому развитию и стратегическому планированию Валерий Москаленко отмечает, что между Петербургом и Москвой пассажиропоток постоянно увеличивается. В связи с этим необходимо создать единую инфраструктуру и универсальный носитель.

Это может быть, например, транспортная карта, карта петербуржца или москвича, а также приложение в телефоне. Тогда появляется необходимость создать и единую считывающую инфраструктуру. То есть, турникеты Москвы смогут считывать петербургскую карту и наоборот. Помимо этого есть и иные вопросы для обсуждения, такие как выработка единой тарифной политики или взаимный учет льгот.

Важно отметить, что Петербург сможет перенять московскую платформу по парковке Однако для начала Смольный проанализирует насколько московская система применима к Петербургу и насколько целесообразны затраты на ее внедрения.