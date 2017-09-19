Автомобилисты превращают Приморский парк Победы в болото. Машины регулярно паркуют на его территории, чтобы пожарить шашлыки ближе к водоему. Об этом "Санкт-Петербург.ру" рассказала активистка движения "Красивый Петербург" Дарья Александрова.

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По ее словам, обращение в комитет по благоустройству Смольного не дал никаких результатов. Александрова предложила установить шлагбаум, препятствующий заезду машин на территорию парка, а также попросила восстановить поврежденные газоны.

Чиновники ответили, что на территории парка уже установлены бетонные ограничители проезда в парк со стороны дачи князей Белосельских-Белозеровых, детского сектора и Крестовского проспекта. Что касается восстановления газонов, то комитет пообещал сделать это "в агротехнический период 2017 года".

К 18 сентября газоны в парке находятся в прежнем состоянии. Несмотря на это, Александрова продолжает бороться против жарки шашлыков в парке и связанной с этим парковкой автомобилей. "На мой звонок в полицию мне обычно отвечают так: "Девушка, это опять вы ? У нас тут между прочим убийства и поножовщина, а вы нас опять со своими шашлычниками нас достаете", - рассказала активистка "Санкт-Петербург.ру". Жарить шашлыки в парке официально запрещено.

Тем временем за 2016 год в Москве привели в порядок 61 улицу и разбили 49 новых парков. На 2017 году в столице по программе "Моя улица" запланировано благоустройство еще 90 общественных пространств, включая более 80 улиц. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В середине августа движение "Красивый Петербург" составило антирейтинг нарушений городской среды. В ходе опроса выяснилось, что больше всего петербуржцев раздражают парковка на газонах и мусор во дворах.