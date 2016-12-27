Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

Многие жители Северной Столицы часто задаются вопросом о том, как провести выходные с пользой для здоровья, а именно - где покататься на беговых лыжах в городе и его окрестностях.

В черте города есть немалое количество парков и аллей, где можно встать на лыжи и не спеша покататься. Но за городом для лыжника открываются новые просторы – длинные и интересные трассы, море снега и конечно же всегда чистый воздух.

Кроме популярных "Лыжных стрел", которые с 8 января начнут отправляться на специально оборудованные трассы в Орехово и Шапки, в Ленобласти существуют и другие лыжные трассы.

Лыжня СКА в Токсово

На территории базы находится старейшая лыжная трасса в Ленобласти. Длина треков – 5, 7,5 и 10 км. Набор высоты — 400 метров. Десятикилометровая трасса имеет множество крутых и затяжных подъемов, со сложными скоростными спусками, что идеально подойдет опытным лыжникам.

Доехать туда можно на электричке с Финляндского вокзала – до пл. "Кавголово" (направление Сосново/Приозерск, время в пути – около 45-50 минут). Также есть вариант с маршруткой №413 (от станции метро "Проспект Просвещения") и №561 (от станции метро "Гражданский проспект").

На данный момент трасса находится в идеальном состоянии. Лыжи напрокат можно взять в находящемся рядом комплексе отдыха "Северный Склон".

Спортивная база ГАФК им. Лесгафта в Токсово

Еще одна популярная трасса, протяженностью в 5 км, находится в Токсово. Она расположена вблизи горнолыжного комплекса «Орлиная Гора» и учебно-тренировочной базы Российской академии физической культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта. В 2003 году она была серьезно реконструирована для проведения соревнований на Кубок мира по лыжным гонкам. На сегодняшний день она продолжает сохранять современный вид. Стоимость - 250 рублей в час. Также здесь можно подкрепиться в столовой.

На электричке от Финляндского вокзала до пл. "Кавголово", затем пешком вдоль Курголовского озера, мимо горнолыжного комплекса "Орлиная Гора" (примерно 1,5 км).

Маршрутным автотранспортом — №205 от станций метро "Проспект Просвещения", "Гражданский проспект" и "Девяткино" до остановки "Орлиная Гора", далее по указателям пройти в сторону комплекса "Орлиная Гора" 500 метров.

База ЛМЗ в Лемболово

Здесь расположилась широкая 10-километровая трасса, которая проходит по живописным лесам. Начинается трасса на лыжном стадионе ЛМЗ, который расположен на расстоянии 1 км к югу от Лемболово.

Лемболово – излюбленное место туристов-лыжников. Кроме того, здесь есть база отдыха с кирпичными домами и раздевалки. Часто здесь можно встретить собачьи упряжки.

До базы ЛМЗ с Финляндского вокзала отправляется электричка в направлении Сосново/Приозерск до станции Лемболово, далее пешком около 1,5 – 2 км.

"Парголовская лыжня" для непрофессионалов

Небольшая пятикилометровая трасса, по которой проходит одноименная традиционная гонка. Расположена практически в городской черте. Трасса в целом несложная, с максимальным перепадом высот всего 15 м, но много поворотов; удобна для тренеров, которые могут наблюдать за лыжниками из одной точки по 3-4 раза на каждом круге.

Около 50% трассы проходит по открытым участкам, мало защищенным от ветра. Сложных подъемов и спусков практически нет, трасса хорошо подходит для тренировки детей и начинающих лыжников. Расстояние от любой точки трассы до стартового городка не превышает 500 – 600 метров. На трассе есть отрезок 2,5 км с искусственным освещением.

К трассе можно доехать на маршрутке № K261 от станции метро "Озерки", либо на маршрутках К436, К433, К261, К680, К555а от станции метро "Проспект Просвещения".

Удобная трасса "Динамо"

Эта лыжня считает идеальной для тех, кому в Парголово уже неинтересно, а в Токсово еще сложно. Маршрут длиной 5 км имеет приличный перепад высот: придется преодолеть 120 метров подъема.

В то же время лыжня расположена в живописном хвойном лесу, где лапы огромных деревьев создают ароматный шатер для лыжников, заодно защищая их от ветра.

Сюда можно добраться на электричке до платформы Кавголово. Автобусами и маршрутками от станции метро "Гражданский проспект" и от станции метро "Проспект Просвещения" до остановки "Токсово, центр" или "Трамплин".

Трасса "Дом у моря"

Под одним названием скрыты пять разных маршрутов. Трассы имеют протяженность от 5 до 15 километров и подходят для лыжников разного уровня. Частично они проложены по берегу и льду Финского залива, частично – по вековому сосновому бору.

Маршруты интересны тем, кто предпочитает совмещать несколько видов отдыха. Здесь лыжники, помимо заряда бодрости от тренировки на свежем воздухе, смогут посетить одну из региональных достопримечательностей.

Так, можно добежать до Валаамского подворья или Страусиной фермы, прокатиться к старому маяку на мысе Флотский или к Бьеркскому архипелагу, побывать в живописной деревне Лужки, где стоит малоизвестный памятник финскому крестьянину. Дорога из Петербурга до начала трасс займет около часа.

Длинная трасса "Прибой"

Семнадцатикилометровый маршрут в окрестностях Зеленогорска считается самым длинным в Ленобласти: здесь периодически проходят марафонские гонки на 50 км. Лыжня проложена по лесу и состоит из череды небольших подъемов и спусков.

Тем, у кого хватит сил и терпения преодолеть трассу от начала и до конца, предстоит в общей сложности набрать почти полкилометра высоты. Из-за своей протяженности и не самого простого рельефа этот маршрут рекомендован лыжникам с опытом.

Однако многочисленные ответвления и срезки позволяют тем, кто хорошо ориентируется на местности, существенно сократить дистанцию, доведя ее до привычных 3, 5 или 10 км.

Сюда можно добраться на электричке или маршрутке № К305 от станции метро "Старая деревня", К827, К680 от станции метро "Проспект Просвещения", автобус № 211 идет от станции метро "Черная речка".