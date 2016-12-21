С 8 января из Петербурга начнут курсировать «Лыжные стрелы» - электропоезда, отправляющиеся на снежные трассы в поселки Орехово и Шапки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту.

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Поезда будут отправляться по выходным с Финляндского и Московского вокзалов. Последний поезд «Лыжная стрела» выйдет 12 марта. Билеты на «Лыжные стрелы» можно получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов Петербурга.

«Лыжные стрелы», уже по давней традиции, стартуют в дни новогодних каникул, в рамках Всероссийской Декады спорта и здоровья. Очень важно, что проект «Лыжные стрелы» направлен на развитие и популяризацию массового спорта, активного и здорового образа жизни», - подчеркивает председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов.

По вопросам движения поездов «Лыжные стрелы» можно обращаться по телефонам: 571-01-17 и 315-91-48.

Направления движения:

- от ст. Санкт-Петербург – Финляндский вокзал до ст. Орехово и обратно

- от ст. Санкт-Петербург – Московский вокзал до ст. Шапки и обратно

Даты выезда:

январь 2017 года:

08.01.2017 (воскресенье)

15. 01.2017 (воскресенье)

21.01.2017 (суббота)

29.01.2017 (воскресенье)

февраль 2017 года:

04.02.2017 (суббота)

12.02.2017 (воскресенье)

18.02.2017 (суббота)

26.02.2017 (воскресенье)

март 2017 года:

04.03.2017 (суббота)

12.03.2017 (воскресенье)