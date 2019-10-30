Элитный Каменный остров: пять самых красивых особняков

Каменный остров расположен на севере Петербурга, между Большой и Малой Невками и речкой Крестовкой. На самом деле это даже несколько островов, разделённых каналами. Сюда стоит прийти прогуляться ради старинных красивых дач и особняков – несколько из них неплохо сохранились до наших дней.

Об острове известно с 1713 года, тогда он ещё был далёкой окраиной нового города. Несмотря на это, здесь поселился канцлер Гавриил Головкин и начал потихоньку обустраивать дикую местность. Его труды продолжил следующий канцлер – Алексей Бестужев-Рюмин. И не просто продолжил, а массово переселил сюда своих крестьян, по его приказу вычистили лес и высушили болота.

При втором канцлере был построен первый дворец на острове. Проектом занимался сам Бартоломео Растрелли. Архитектор известен благодаря Большому Петергофскому дворцу, Смольному собору, Большому Екатерининскому дворцу. И даже Зимний дворец в центре Петербурга – его рук дело. При дворце был разбит сад на французский манер, для благородной публики устраивались гуляния с маскарадами и фейерверками.

С 1765 года для Каменного острова началась новая эра, практически второй день рождения. Императрица Екатерина II отобрала эти земли у канцлера, островом стал владеть наследник престола Павел Петрович. Естественно, каждый посчитал нужным быть ближе к императорской фамилии и захотел построить на острове свою дачу. Так Каменный остров стал элитной территорией, земля здесь до сих пор стоит бешеных денег.

После революции все особняки национализированы и переданы детской колонии. Но позднее к острову вернулось изначальное предназначение – в шикарных зданиях стали отдыхать представители советской власти. Как часто пишут в учебниках, Каменный превратился в «остров глухих заборов». Потом часть дач стали санаториями. Некоторые были отданы в частные руки.

С 2008 года каменноостровская территория находится под контролем Управления делами российского президента. Сейчас, по неофициальным данным, на острове предпочитаю селиться друзья президента Владимира Путина, экс-чиновники Минобороны и крупные бизнесмены.

Особняк Фолленвейдера

Дом был построен для швейцарского подданного Эдуарда Фолленвейдера, который был начальником портновской мастерской и поставщиком императорского двора. Архитектор Роман Мельцер при проектировании особняка четко следовал стилю национального романтизма или северного модерна, который на рубеже веков был очень популярен в Петербурге. В итоге получился один из самых ярких образцов этого стиля.

Вся конструкция здания будто бы слеплена из крупных объёмов разной формы и высоты. Каждый фасад решён по-своему, а разнообразные по рисунку и группировке окна показывают снаружи внутреннее устройство дома. И всё же особняк выглядит очень гармонично и по-особенному, а близость к каналу и перекаты черепицы ещё больше романтизируют эту часть Каменного острова.

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Изначально на первом этаже особняка располагались гостиная, кабинет, кухня и столовая, на втором – детские комнаты, библиотека и спальня. В советское время дом появлялся в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в фильмах «Господин Оформитель» и «Приключения принца Флоризеля».

С 1993 по 2009 годы в особняке находилось Консульство Дании, но позже дипломаты переехали ближе в центр. С тех пор здание принадлежит частной компании, которой предположительно владеет сын бывшего губернатора Петербурга – Сергей Матвиенко. Поэтому теперь точно нельзя сказать, что происходит за высокой оградой вокруг дома.

Адрес: Большая аллея, 13

Строительство окончено: 1905 год

Фото: Instagram / @stanislavakravchik

Дача Гаусвальд

Деревянный особняк на Каменном острове был построен для жены булочного мастера Евгении Гаусвальд. Молодые архитекторы Владимир Чагин и Василий Шене постарались на славу навечно вписали свои имена в историю Петербурга. В том числе благодаря им столицу захватила мода на архитектурный стиль национального романтизма.

Двухэтажная дача получилась в духе Средневекового замка. Эксперты до сих пор спорят, что был взято за образец: классические английские коттеджи или стиль баварских загородных домов. Здание имеет высокий каменный цоколь, облицованный бутовой плитой. Основное деревянное строение имеет сложную объемно-пространственную композицию с изломанными линиями крыши.

На первом этаже были расположены жилые хозяйские комнаты, а на втором – кабинет и апартаменты для гостей. В советское время в здании долгие годы располагался профилакторий Ленинградского металлического завода. В 1980-х годах здесь снимали фильмы «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Дон Сезар де Базан», «Летучая мышь» и другие. К началу XXI века дача Гаусвальд, по оценкам специалистов, была изношена на 85% и даже предлагалась к сносу.

Но чиновники в последний момент передумали и решили провести реставрацию. С 2017 по 2019 год здание было окружено лесами и только недавно вновь предстало в изначальном великолепии. Архитекторы покрасили фасад в исторический оливковый цвет и продолжат восстанавливать дачу уже внутри.

Адрес: Большая аллея, 14

Строительство окончено: 1898 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Особняк графини Клейнмихель

Дом был построен в 1834-1835 годах для руководителя французской труппы актёров Женьес, который работал в Летнем театре на Каменном острове. Он получил в подарок место под дом «на берегу рукава Невы, против Кофейного домика, близ театра». Проект особняка был утверждён великим князем Михаилом Павловичем, строительством занимался профессор Петербургской Академии художеств Андрей Штакеншнейдер.

После нескольких владельцев и реконструкций в 1893 году дачу с правом аренды на 90 лет приобретает графиня Клейнмихель. Современный сказочный замок, который привлекает внимание прохожих, появился при ней. Это был результат творческих усилий нескольких архитекторов, каждый из которых привносил что-то своё в здание особняка.

В 1904 году архитектор Георгий Прейс закончил перестраивать дом в стиле модерн, выделив парадный вход обширным вестибюлем. В этом же году другой зодчий Ипполит Претро придаёт дому готические черты. Кровля особняка с высоким шпицем над центральным двухэтажным объёмом – его работа.

В 1907 году часть участка арендует жена владельца цирка Чинизелли и перестраивает свою часть участка. Для неё архитектор Фёдор фон Постельс построил двухэтажное деревянное здание в стиле модерн с высокой мансардой, увенчанной башенкой. Вход в особняк вёл через парадный вестибюль дачи Клейнмихель. Из-за архитектурной разноголосицы графине пришлось ещё раз поменять стиль своего дома. В 1911-1912 годах архитектор Карл Мейбом сделал даче крышу с высоким шпицем и угловую башенку в неоготическом стиле.

До наших дней сохранилась и оригинальная ажурная кованая решетка 1904 года с калиткой и двустворчатыми воротами, в звенья которой вплетены монограммы «МК» (Мария Клейнмихель). К ним позднее в 1912 году добавились неоготические ворота с круглыми фонарными столбами.

В особняке графиня устраивала грандиозные приёмы и балы, а также владела великосветским салоном. К сожалению, роскошные внутренние интерьеры сохранились лишь на фотографиях для журнала тех лет. После революции Мария Клейнмихель эмигрировала в Париж, а дача была приспособлена под Дом отдыха для рабочих. Здесь даже побывал Ленин, благодаря чему особняк включили в список памятных мест и заботились о нём.

Последняя реконструкция здания была проведена в 2006-2007 годах. Сейчас особняк принадлежит Управлению делами президента РФ и называется Домом приёмов.

Адрес: наб. реки Крестовки, 12

Строительство окончено: 1834-1835 годы

Фото: Instagram / @golovdinov, @leksakostina

Дом княгини Кугушевой

Двухэтажный дом был спроектирован в конце XIX века в модном тогда стиле эклектики архитектором Александром Прейсом. Нижний этаж построен из серого камня, а второй выполнен из дерева. В деталях особняка можно найти элементы русского стиля в виде башенки, кокошников, коньков и так далее.

Особенно удалась зодчему башня, которая без изменений дошла до наших дней. Она принесла Прейсу сумасшедшую популярность в те годы. Окна башни снабжены поворотным механизмом, а с площадки открывается прекрасный вид на Малую Невку и Каменный остров. По легенде, в разработке проекта дачного дома принимала участие сама княгиня Мария Константиновна.

В советское время дом был переделан под коммунальные квартиры. И только в 1971 году там было решено провести ремонт. С того момента в доме княгини Кугушевой работает городская детская художественная школа.

Адрес: Боковая аллея, 1

Строительство окончено: 1895 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дача Альфреда Шварца

Комплекс зданий является самым спорным по красоте объектом на Каменном острове. Дело в том, настоящая дача инженера Альфреда Шварца, построенная в 1899-1900 годах архитектором Василием Шёне, была разрушена.

Сейчас ЖК «Дача Шварца» – это полностью новодел. Все фасады отстроены из современных материалов, начиная с фундамента. Сделано это было в 2000 году.

При строительстве элитного жилья обязательным условием было воссоздание исторического облика здания. Фасады комплекса выполнены в соответствии с сохранившимися чертежами Шёне. Так здесь появилось 3 тыс. кв. метров жилья класса «люкс». Да, посмотреть можно лишь на пластик, но дома всё равно интересные.

Адрес: 2-я Берёзовая аллея, 34

Строительство окончено: 1900 год / 2000 год

Фото: Instagram / @ze_mirina