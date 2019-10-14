Что такое северный модерн и где найти его примеры в Петербурге

Неутомимый Дягилев

В Петербурге можно найти несколько десятков зданий в стиле северного модерна. Все они были построены в начале XX века – в промежутке между 1901 и 1914 годами. Новый архитектурный стиль пришёл к нам из Финляндии и Швеции (там его называют национальным романтизмом), поэтому отследить всё разнообразие северного модерна можно лишь в двух российских городах, которые находятся недалеко от границы, – Петербурге и Выборге.

Особенный вклад в развитие стиля внёс, как ни странно, известный театрал Сергей Дягилев. Именно он был организатором нескольких выставок скандинавских художников в Петербурге, откуда пошли знакомства и обмен опытом. Например, во время этих встреч зародилась долгая дружба между Николаем Рерихом и финским творцом Акселем Галлен-Каллелой.

Как пишут исследователи, важнейшим событием для зарождения северного модерна в Петербурге стала «Выставка русских и финляндских художников». Она была открыта Дягилевым в январе 1898 года в залах музея Художественного училища Штиглица. Выставка пробудила большой интерес к творчеству финских художников. Александр Бенуа писал о ней в своих воспоминаниях: «Та выставка, на которой мы после ряда разрозненных выступлений впервые соединились в одну группу (впоследствии назвавшуюся «Миром искусства»), соединила нас и с нашими финляндскими друзьями».

Средневековье и современность

Северный модерн характеризуется обращением творцов к национальным истокам. Это своего рода переосмысление национальной средневековой архитектуры. Архитекторы с одной стороны обращались к прошлому, но с другой – пытались делать здания современными.

Из прошлого в северном модерне, во-первых, использования традиционных для Скандинавии материалов. Тот же финский гранит, который грубо обработан и выглядит очень естественно, сохраняет свою природную мощь. Во-вторых, из прошлого взяты народные сказки, легенды и былины, сюжеты которых использовались в оформлении здания. Мозаика вокруг камина могла рассказывать целые захватывающие истории из жизни народа.

Из современного было стремление к функциональности зданий, их удобству. Интерьер в особняках тщательно прорабатывался, большое внимание уделялось комфорту. Ещё один важный момент – использование новых технологий при строительстве, что позволяло повысить этажность зданий, а также сделать огромные окна или величественные арки.

Дача Гаусвальд

О северном модерне в России всегда начинают говорить с Дачи Гаусвальд. Это деревянный особняк на Каменном острове. Построен он был в 1898 году для жены булочного мастера Евгении Гаусвальд.

Авторы проекта – модные в то время архитекторы Владимир Чагин и Василий Шене. На момент строительства дачи Каменный остров считался элитным, по соседству жили купец Елисеев, промышленник Путилов и другие известные люди. Земля здесь была дорогой, так как ещё недавно принадлежала императорской фамилии.

Даже без описания экспертов с умными терминами видно, что особняк имеет многие черты средневековой архитектуры. Несмотря на внешнюю помпезность, внутри здание было очень продуманным и практичным. Жилые комнаты хозяев находились на первом этаже, второй был отдан под гостевые и кабинет. Дача чётко делилась на две части: служебную и жилую. Кухня, буфетная и комнаты для прислуги имели отдельный вход.

Благодаря кинематографу Дача Гаусвальд – очень узнаваемое здание. Поклонники советского Шерлока Холмса без труда узнают это место, здесь жила Ирэн Адлер. Также дом засветился в фильмах «Дон Сезар де Базан» и «Летучая мышь».

Посмотреть на особняк можно и сейчас – в августе 2019 года завершилась большая реставрация. Правда, в ходе работ цвет дома изменили. Были обнаружены деревянные элементы с исторической окраской оливкового цвета. Реставраторы решили выкрасить фасад в такой же цвет. Так дача выглядела в 1916 году. Территорию у дачи благоустроили. Там подрезали зелень и установили забор.

Адрес: Большая аллея, 14

Архитекторы: Владимир Чагин и Василий Шене

Строительство окончено: 1898

Фото: Instagram / @vlad_pitergid

Доходный дом Лидваль

Дом был построен молодым архитектором Фёдором Лидвалем в 1899-1904 годах по заказу собственной матери Иды Лидваль. После смерти мужа она владела портновской мастерской, где занимались пошивом мужской одежды и униформы для императорского двора, и решила обзавестись новым большим домом.

У женщины было восемь детей, поэтому желание было вполне оправдано, тем более что средства имелись (часть из них были взяты в кредит у банка), а один из детей только-только выпустился из Академии художеств. Было решено совместить жилой дом с доходным – чтобы в нём разместилась семья, но при этом были квартиры для сдачи в аренду.

Фёдор Лидваль облицевал нижний этаж плитами из красного гранита и горшечного камня, а также сделал по фасаду здания множество лепнины. Внутри дома были установлены мраморные камины, фаянсовые умывальники, майоликовые печи. Комнаты были отделаны деревом, лепниной, росписью, мозаичными плитами. В парадных можно увидеть витражи. Расположение комнат было максимально прагматичным – отдельные уборные, комнаты для обслуживающего персонала, отдельно оборудование для отопления и освещения, отдельно прачечные и гладильные комнаты.

Сама семья заняла третий этаж. Фёдор Лидваль жил в квартире № 23. На первом этаже дома размещалось его проектное бюро. Так было до 1918 года, до вынужденной эмиграции. Семья переехала в Швецию.

Адрес: Каменноостровский проспект, 1–3; Малая Посадская улица, 5; Кронверкский проспект, 15

Архитектор: Фёдор Лидваль

Строительство окончено: 1904 год

Фото: Instagram / @weber_katerina

Дом Бажанова

Автором этого большого дома со строгим фасадом стал молодой киевский архитектор Павел Алёшин. На строительство здания ушло два с небольшим года. Оно было спроектировано для Торгово-промышленного товарищества «Ф. Г. Бажанов и А. П. Чувалдина».

Фасад дома выполнен из светло-красного гангутского гранита. На парадном входе установлена массивная бронзовая дверь, которая была специально выписана из Англии.

Главной роскошью дома стала квартира Бажанова. Это были 40-комнатные апартаменты с ярким богатым оформлением. За дубовой дверью сделали парадную лестницу из белого каррарского мрамора. Напротив неё на втором этаже разместилась приёмная хозяина, в которой до сих пор сохранилась облицовка ореховыми панелями.

Именно в этих апартаментах находится легендарный майоликовый камин «Вольга и Микула Селянинович», который можно считать символом северного модерна. В рисунке видны два главных героя – пахарь-силачь Микула в голубой рубахе и богатырь Вольга в доспехах. По сюжету былины, простой крестьянин оказался сильнее всей богатырской дружины, которая вместе не смогла вытащить из пашни соху, тогда как сам Микула выдернул её одной рукой, а его кобылка – выносливей и быстрее любого богатырского коня.

В здании также расположились служебные помещения правления с залом для заседаний, 30 квартир служащих товарищества, общежитие для молодых сотрудников и артельщиков с кухней и столовой, кладовые для хранения товаров, а также прачечные и прочие хозяйственные службы, вплоть до конюшни и коровника.

Адрес: улица Марата, 72

Архитектор: Павел Алёшин

Строительство окончено: 1909 год

Фото: Instagram / @bazhenoff3000

Собственный доходный дом А. Ф. Бубыря

С этим домом часто выходит путаница – он назван всё же в честь владельца, а не в честь архитектора. Дело в том, что изначально доходный дом был заказан почётным гражданином Угрюмовым и его сёстрами, именно они владели землёй. Архитекторами были выбраны Алексей Бубырь и Николай Васильев. Но ещё в ходе строительства Бубырь перекупил участок, поэтому сам стал владельцем нового доходного дома.

Строительство дома велось на протяжении двух лет. Главный фасад является идеальным книжным примером для северного модерна. Мансарда, разная форма окон, облицовка стены естественными и искусственными материалами. Вырубленные в камне изображения рыб, птиц, зверей, змей, диковинных животных. На поверхности оконного наличника последнего этажа – солнечные светила. Вся северная природа в камне.

Сам Бубырь поселился с семьёй на шестом этаже, оборудовав там мастерскую. Незадолго до революции в доме жил и Васильев, правда, недолго. Когда началась гражданская война, он эмигрировал за границу и после нескольких переездов остановился в Нью-Йорке. Для Алексея Бубыря эмиграция сложилась не так удачно – в 1919 году он погиб на Украине от рук бандитов.

Адрес: Стремянная улица, 11

Архитекторы: Алексей Бубырь и Николай Васильев

Строительство окончено: 1907 год

Фото: Instagram / @julkamedvedeva

Толстовский дом

Ещё один шедевр северного модерна от архитектора Фёдора Лидваля, который к 1910 году стал настоящей знаменитостью. На этот раз заказ поступил от графа Михаила Толстого, генерал-майора и героя Русско-турецкой войны. Он также был потомком соратника Петра I, одного из руководителей секретной Тайной канцелярии и принадлежал к шестому поколению графской ветви рода (с известным писателем они были пятиюродными братьями).

Строительство заняло всего два года. Дом выделялся высокими арками-проездами, лоджиями на верхних этажах, удобством и освещенностью жилых помещений, прачечной, водопроводом, лифтами. В плане декора Лидваль сделал упор на сдержанность и изысканность. В отделке фасадов использовались тёсаный известняк, кирпич и штукатурка.

Чтобы аренду могли платить люди разного достатка, квартиры отличалась размерами и отделкой: от дешёвых и скромных до дорогих и роскошных. Изначально центры всех трёх дворов дома были проезжими (улица имела название «зодчего Лидваля»). Зелени почти не было. В советское время проезды заменили газонами, на которых высадили тополя.

Адрес: улица Рубинштейна, 15–17; набережная Фонтанки, 54

Архитектор: Фёдор Лидваль

Строительство окончено: 1912 год

Фото: Instagram / @moiseeva__n