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Местные жители Петербурга заметили серых куропаток вблизи Колпино

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© Фото: pixabay.com

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Птицы были замечены 17 января.

Как сообщает фотограф Дмитрий Осипов, это было большое удовольствие понаблюдать за этими пугливыми и осторожными птичками.

Местные жители заметили серых куропаток вчера, 17 января, вблизи Колпино. Об этом в группе "Птицы СПб и России" рассказал фотограф Дмитрий Осипов. По словам фотографа, было большим удовольствием наблюдать за пугливыми и осторожными пернатыми.

"Птички очень красивые и интересные. Чуть, что, сразу бежать! Да еще как быстро", - поделился Михаил Осипов.

Куропатки - это птицы, длина которых может составлять порядком 30 см. Они являются обитателями умеренной зоны Евразии. Их можно заметить на равнинах, в долинах рек и степях.
Их питание состоит из разнообразных семян, иногда куропатки едят насекомых. Летают эти птицы достаточно редко, они могут взлететь только, если им угрожает опасность или же, чтобы пополнить запасы еды.

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