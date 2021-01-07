Власти Петербурга поздравили детей с Новым годом в Михайловском театре

Поздравления от городских властей с Новым годом получили дети с особенностями развития, а также ребята из социально опекаемых семей. Юные жители северной столицы получили подарки, для них было организовано чаепитие, после которого дети отправились смотреть спектакль «Щелкунчик» в постановке Начо Дуато.

Приглашения на мероприятия получили в том числе дети, оставившие открытки на «Елке желаний». Так, одной девочке подарили мольберт. Губернатор Петербурга получил от нее в подарок рисунок, на котором изображен ангел. Работа ребенка будет размещена в галерее в Смольном.