Смольный отменил поход сотрудников «Жилищного хозяйства» на концерт «Ленинграда» за бюджетные средства

Председатель Жилищного комитета Петербурга Валерий Шиян направил письмо в ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» с рекомендацией вернуть бюджетные средства, которые были потрачены на билеты в VIP-зону на концерт группы «Ленинград». Об этом сообщила «Фонтанка».

Государственное предприятие потратило 480 тыс. рублей на 40 билетов. Информация об этом указана на сайте госзакупок.

Шиян заявил, что сотрудники «Жилищного хозяйства» получают неплохую зарплату, поэтому, при желании, могли бы пойти на концерт за свои деньги.

«Я поддержал бы инициативу, если бы они собирались сходить в Эрмитаж или Большой драматический театр. Предпочтения и вкусы у всех разные, но вот такой коллективный поход, еще и посредством государственной закупки, считаю не очень правильным», – сказал он.

В «Жилищном хозяйстве» отметили, что предприятие прислушается к рекомендации чиновника. Возвращенные средства за билеты планируется направить в благотворительный фонд «Алеша», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

В предприятии добавили, что сделать это получится, если не будет проблем с бухгалтерией. Изначально деньги были заложены на досуг сотрудников, а пойдут на благотворительность. Это может расцениваться как нецелевое использование средств.