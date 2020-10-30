Фонтан на Лермонтовском проспекте закончили реставрировать

Администрация Санкт-Петербурга сообщает, что сегодня завершилась реставрация фонтана на Лермонтовском проспекте и фонтанного ансамбля на площади Победы. В планах правительства — отреставрировать еще семь фонтанов в 2021 году.

Ранее сообщалось, что фонтан на Лермонтовском проспекте отреставрируют к концу октября. Реставрация завершилась в срок. Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" заменили каркас фонтана, заново забетонировали чащу, отремонтировали водоснабжение и облицевали его гранитом.

С конца октября фонтаны Петербурга прекращают свою работу и готовятся к зиме. Специалисты консервируют их, сливают воду, демонтируют оборудование и подсветку, а также герметизируют.