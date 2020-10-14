Фонтан на Лермонтовском проспекте отремонтируют к концу октября

Фонтан на Лермонтовском проспекте в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга планируют восстановить до конца октября этого года. О том, как идет реконструкция, отчитался СПб ГУП "Водоконал Санкт-Петербурга".

Специалисты уже провели демонтаж старой облицовки и бетонных конструкций, сделали новое основание и песка и бетона, а также утеплили фонтан и провели армирование каркаса и технологической камеры. Теперь работники приступят к бетонированию новой чаши фонтана и установке камеры управления. Чтобы фонтан вновь заработал, проведут новые наружные сети водоснабжения и водоотведения, а также установят оборудование с автоматическими элементами.

Когда реставрация завершится, фонтан будет облицован темно-серым гранитом, а его дно выложат тремя видами камня, чтобы украсить. Следующим летом фонтан заработает, из него будет бить 45 струй высотой от полутора до трех с половиной метров.