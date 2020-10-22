Жителей Ленобласти ждет световое шоу

22 октября в небе над Ленинградской областью пройдет световое шоу для детей, в котором будут задействованы 300 квадрокоптеров.

По информации, предоставленной пресс-службой РДШ, квадрокоптеры во время шоу образуют собой различные фигуры, являющиеся символами направлений деятельности Российского движения школьников.

Мероприятие пройдет на территории храма Успения Божией Матери, который располагается в поселке Сологубовка. Гостями мероприятия станут школьники Ленинградской области.

Отмечается, что 29 октября текущего года состоится юбилей Российского движения школьников: организации исполняется 50 лет. Сообщается также, что во время мероприятия в Ленобласти будет осуществляться онлайн-трансляция.