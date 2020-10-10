В Ботсаду Петербурга стартует фестиваль кленов

10–11 октября в Ботаническом саду пройдет традиционный осенний фестиваль клена.В программе — семейный квест по парку, детские квесты по оранжереям (в субботу будет работать Тропический маршрут, в воскресенье — Субтропический), варка кленового сиропа, выставка микромозаики от студии «Сад Гранат», вазы керамистов «Бисквита», Ботанический музей и Японский сад. Кроме того, в фестивале примут участие клоуны-мимы театра «Мимигранты» — они выступят для зрителей с представлением «Осенний Хор или ОХ».

По случаю торжества в саду пройдет шествие по аллеям, гости фестиваля смогут стать дизайнерами одежды из яркой листвы, увидят представление «Нашествие енотов» театра СоЛу.

Параллельно в «Зеленом домике» откроется выставка «Не кактусы», где будут представлены растения из засушливых регионов земли. Многие из них — из закрытых фондов и будут экспонироваться впервые. Всего в павильоне будет порядка двухсот редких, исчезающих и особо охраняемых видов растений. 10 и 11 октября посещение входит в фестивальный билет.

Ранее Ботанический сад перешел на зимний режим работы: с 10 до 18 часов, кассы открыты до 16.30.