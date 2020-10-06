Теплая погода в Петербурге продлит сезон фонтанов

Зима в этом году станет ключевой, так как подготовка и работа всех фонтанов в Санкт-Петербурге будет зависеть от погодных условий.

Благодаря теплой погоде в Петербурге, «Водоканал» заявил, что принято решение продлить сезон фонтанов из-за теплой погоды.

Также сообщается, что фонтаны вынуждены будут пройти ежегодное техобслуживания после окончания их работы. Работники «Водоканала» будут проводить полное закрытие всех фонтанов в Петербурге. Они будут демонтировать насосное оборудование и подсветку, а также освободят конструкции от воды.

Сообщалось, что в 2020 году в Северной столице работал 61 фонтан.