Петербургский университет ИТМО открыл выставку «научного искусства»

В субботу 19 сентября в гибридном арт-пространстве AIR на базе Университета ИТМО открылась выставка научного искусства «Режимы доступа / Access Modes». В залах представлены проекты молодых российских и зарубежных художников — выпускников первой в России магистерской программы Art&Science («Искусство и наука»). Этот учебный курс в ИТМО запустил в 2018 году Дмитрий Озерков, куратор, искусствовед и заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.

Авторы представленных работ родом из четырех городов России и из Мексики, в science art они пришли из самых разных сфер: от изобразительного искусства и истории до оптики, молекулярной биологии и нефтегазового дела. Дарья Козлова, первый проректор Университета ИТМО поясняет это необычное объединение так: «Мы делаем ставку на трансдисциплинарность, создавая будущее. Магистратура Art&Science объединяет художников и ученых — эта синергия и позволяет предложить миру новые решения, продукты, объекты искусства, новый взгляд на научные открытия».

«Режимы доступа» — философский термин, который используется для описания всевозможных способов взаимодействия с вещами/объектами. Режимы доступа могут включать физическое воздействие на объект (разрушение или преобразование), его изучение с помощью различных средств (например, фотографирование), а также мыслительные операции с ним. Семь арт-проектов демонстрируют самые разные технологии и материалы: 3D-проекции, машинное обучение и нейросети, бактериальную целлюлозу, модифицированную наночастицами, и зеркальную оптическую систему, разработанную для секретного советского госпроекта. С помощью этих инструментов авторы по-своему интерпретируют историю, исследуют новые нормы телесности, рожденные пандемией, познают себя и размышляют о собственном предназначении.

Выставка продлится с 19 сентября по 11 октября в пространстве AIR Университета ИТМО по адресу: Биржевая линия, 16. Вход свободный. Раз в день арт-медиаторы будут проводить для посетителей экскурсии, на которых будет рассказываться о работах и кураторском замысле. Выставку также будет сопровождать публичная программа: встречи с художниками, дискуссии и мастер-классы.